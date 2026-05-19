Big City Light, ganador de carreras de grado enfrenta a seis en el Thor's Echo Stakes

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La carrera Thor's Echo Stakes de $100 mil da inicio a la jornada de apuestas como la tercera del programa de un total de diez competencias programadas para la jornada del sábado en Santa Anita Park que celebra California Gold Rus Day. Destaca en la lista el ganador de carreras de grado Big City Lights que llega de una victoria contundente luego de cinco meses sin correr.

Big City Lights contra seis en la primera selectiva del sábado

Big City Lights, entrenado por Richard Mandella para el propietario William R. Peeples, llega a este compromiso tras vencer recientemente a rivales de primera categoría en una carrera de alto nivel sobre siete furlongs el 2 de mayo. Fue la primera carrera en más de cinco meses para este caballo de 7 años, hijo de Mr. Big. Cuenta con la monta de Kazushi Kimura.

Thirsty Rebel, el único potro de tres años en la carrera fue derrotado por apenas una nariz en el Echo Eddie Stakes para caballos criados en el estado, el 4 de abril en Santa Anita. El ganador. Este hijo de Stay Thirsty, es entrenado por Doug O'Neill para su propietario, Mark D. Breen y en sus hierros está Alex Lezcano.

El versátil Lonesome Stew regresa a la pista de tierra bajo la dirección del entrenador Mark Glatt y el propietario Linear Bannasch con la monta de Antonio Fresu. Este castrado de 6 años, hijo de Grazen, reapareció recientemente tras un descanso de 13 meses y ganó una carrera de hándicap abierta en la pista de césped de la ladera. En tierra, Lonesome Stew tiene un récord de 7 victorias, 3 derrotas, 2 segundos puestos y 1 tercer puesto.

Thor's Echo Stakes de $100,000 inicia a las 5:00 p.m. hora venezolana y la nómina la completan: Pure Madness, Armando Ayuso; Thirsty Rebel, Abel Lezcano; Uncle Chilly, Joel Rosario; Drop Um, Kyle Frey; Big City Lights, Kazushi Kimura; Book Smart, Mike Smith; Lonesome Stew, Antonio Fresu.