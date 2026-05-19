Top 5 Histórico: Acá tienes a los jockeys venezolanos que más Stakes han ganado en Estados Unidos

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La victoria es lo más importante para un jockey en cualquier competencia que realice, y esa victoria se vuelve más importante cuando se consigue en una prueba selectiva o de grado, según la importancia, así como la reciente que consiguió el mexicano Paco López en el Preakness Stakes (G1) con el ejemplar Napoleón Solo. De esta manera, en la siguiente publicación, haremos mención a los cinco jockeys venezolanos que más pruebas de Stakes han ganado en sus carreras, este activos o retirados de la monta.

Estados Unidos: Los Cinco jockeys venezolanos con más Stakes ganados en Estados Unidos

Como el jockey con más triunfos en pruebas selectivas conseguidas, esta el líder de todas las estadísticas, el zuliano Javier José Castellano, quién este año, busca convertirse en el primer venezolano en conseguir las 6.000 victorias de por vida en Estados Unidos.

Casllellano suma hasta este 19 de mayo, una gran cantidad de 917 Stakes ganados, a lo largo de su carrera, y con la posibilidad, no muy lejana, de pensar en llegar a los 1.000 Stakes ganados, siempre que la salud, la suerte y el físico se lo permitan.

En el segundo lugar, se ubica, quién llegó a ser el líder y el primero que en su momento alcanzó los 500 Stakes y finalizó con 525 en su carrera, como lo es el caraqueño, Ramón Alfredo Dominguez, primer látigo criollo en ser exaltado al of Fame del turf en Estados Unidos.

En el tercer lugar está ubicado el jockey venezolano activo Junior Alvarado, quién ya cuenta con 338 Stakes sumados a su carrera personal y que desde la temporada 2025, sumó a su carrera el Kentucky Stakes (G1) y el Belmont Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1).

El cuarto jockey venezolano con más Stakes logrados, es el retirado Eibar Coa Monteverde, quien logró 315 triunfos selectivos en el turf estadounidense, y como si fuera pizarra de óvalo, el quinto que cierra la clasificación es el látigo experimentado Daniel Centeno, quien ha sumado hasta los momentos 160 stakes a su cuenta personal.

Como punto de cierre, debemos mencionar que el reciente campeón del meeting en Santa Anita Park, Emisael Jaramillo suma 151 lauros en Stakes, para pelear el quinto puesto que tiene a la cercanía.