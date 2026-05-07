Lista actualizada de los jockeys venezolanos con más de 1.000 victorias en Estados Unidos

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Mientras los ojos del mundo estaban el pasado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, ese día en el óvalo de Turf Paradise, el jockey venezolano Karlo López ganaba dos competencias para alcanzar la cifra de las 1.000 victorias en su carrera en Estados Unidos, previamente, en días anteriores la hazaña la había alcanzado el látigo Leonel Reyes Ramos en el óvalo de Gulfstream Park.

Estados Unidos: Listado de jockeys venezolanos con 1.000 o más victorias en Estados Unidos.

Con la llegada reciente de los jinetes Karlo López y Leonel Reyes Ramos a la cifra de 1,000 victorias como jockeys en el turf norteamericano, la selectiva lista ahora tiene un total de 17 jinetes criollos con cuatro cifras en el mencionado país.

Dicha lista no tiene cambios en los primeros cinco puestos, y es dominada por el zuliano Javier José Castellano, quien busca este año, ser el primer jinete venezolano el conseguir 6.000 victorias, hasta los momentos suma 50 en el año y 5.973 de por vida. Segundo quedó el astro retirado Ramón Alfredo Domínguez con 4.985 lauros en su carrera, le sigue Eibar Coa Monteverde con 4.080 triunfos y aún activo, Daniel Centeno con 3.492, cerca de las 3.500 en su carrera.

El resto del listado actualizado es el siguiente: