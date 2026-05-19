Hermanos Ortiz: Atletas del Año y Orgullo de Puerto Rico

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Los Hermanos Ortiz se han consolidado como figuras emblemáticas del deporte en Puerto Rico, destacándose por su talento, dedicación y logros excepcionales. Su compromiso y pasión por el atletismo no solo les ha valido el reconocimiento como Atletas del Año, sino que también inspiran a nuevas generaciones a seguir sus pasos. Con una carrera marcada por la perseverancia y el éxito, los Hermanos Ortiz representan el espíritu competitivo y el orgullo puertorriqueño en cada competencia.

La National Puerto Rican Day Parade realizó el anuncio

Nacidos y criados en Trujillo Alto, Puerto Rico, los hermanos José Ortiz e Irad Ortiz Jr. se han convertido en dos de los jinetes más dominantes y respetados en la historia de las carreras de caballos. Graduados de la prestigiosa Escuela Vocacional Hípica, ambos han elevado la excelencia puertorriqueña al escenario mundial a través de un talento de élite, disciplina y una determinación implacable.

José Ortiz, ganador del Eclipse Award en 2017, ha construido una carrera extraordinaria destacada por victorias en el Belmont Stakes, Preakness Stakes, Dubai World Cup, Kentucky Oaks y el 152º Kentucky Derby en 2026, convirtiéndose en el primer latino y solo el noveno jinete en ganar tanto el Kentucky Oaks como el Kentucky Derby el mismo fin de semana.

Junto a él, Irad Ortiz Jr. se ha establecido como uno de los jinetes más temidos y exitosos de su generación, ganando cinco Premios Eclipse, un récord sin precedentes de 23 victorias en la Breeders' Cup, múltiples triunfos en el Belmont Stakes y numerosos récords de ganancias a lo largo de su histórica carrera.

Los hermanos Ortiz representan el pináculo del logro puertorriqueño en las carreras de caballos, inspirando a una nueva generación a través de su ética de trabajo inigualable, su estilo de monta intrépido y su dominio continuo en los escenarios más grandes de las carreras en todo el mundo.