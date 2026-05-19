Ratificado el próximo Gran Premio Latinoamericano (G1) en el Hipódromo Argentino de Palermo

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El Hipódromo de Palermo y la OSAF confirmaron que el 43° Gran Premio Latinoamericano (G1) se disputará el sábado 6 de marzo de 2027 en Buenos Aires, sobre la pista de arena de 2,100 metros. El evento contará con una bolsa de 300,000 dólares, nuevas gateras importadas y cuatro clásicos de grupo adicionales en la jornada.

El Gran Latinoamericano (G1) regresa a Palermo luego de 12 años

En el marco de la conferencia de prensa celebrada este lunes, el Hipódromo Palermo y la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF) oficializaron, tras 12 años, el regreso de la prueba hípica más importante de la región a Palermo.

La 43° edición del Gran Premio Latinoamericano (G1), para todo caballo de 3 años y más edad, cuya bolsa de premios fue confirmada en USD 300.000.- se disputará el sábado 6 de marzo de 2027 sobre 2100 metros en la emblemática pista de arena porteña.

Esta será la tercera oportunidad en la que Palermo actúe como anfitrión del Gran Premio Latinoamericano. Lo hace luego de 12 años de ausencia. Sin embargo, esta ocasión reviste un carácter único que corona las celebraciones por sus 150 años de historia.

Hipódromo de Palermo en la historia

Las dos ediciones anteriores disputadas en Palermo fueron en 2012 ganada por Quick Casablanca (CHI) con el jockey Gonzalo Ulloa y en 2015, Liberal (PER) con la conducción de Edwin Talaverano.

Los últimos ganadores de este evento recientemente han sido: este año lo obtuvo Teao (CHI) y anteriormente: Obataye (Brasil), Manyuz (Perú), Doutor Sureño (Brasil) y O'Connor (Chile).

Entre los argentinos ganadores el GP Latinoamericano (G1) son: Don Incauto (2005), Latency (2006), Good Report (2007), Sixties Song (2017), Roman Rosso (2018) y Tetaze (2020).

Carreras preparatorias para el evento Sur americano

Para la edición de 2027, el camino selectivo cada país tendrá su carrera de referencia. Palermo tendrá en enero el Clásico Los Haras como carrera de referencia para elegir a nuestros representantes en el Latino ya que el hipódromo local tiene dos gateras disponibles.

Además, el Gran Premio Latinoamericano irá acompañado por un marco excepcional con 4 clásicos de grupo: el Santiago Luro (G2) y Saturnino J. Unzué (G2) para productos de 2 años y el Arturo R. y Arturo Bullrich (G2) y Otoño (G2) para la categoría de hembras y machos de 3 años y más", afirmó Antonio Bullrich, presidente de la Comisión de Carreras.

Las próximas sedes del Gran Premio Latinoamericano, para 2027, 2028, 2029 y 2030, con sedes en el Hipódromo Palermo, Valparaíso Sporting, Club Hípico de Santiago e Hipódromo de Maroñas, respectivamente.