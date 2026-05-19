Vuela rumbo a su debut: Así fue el último trabajo del hijo de Cacciatora que costó $1.3 millones de dólares

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La temporada hípica en Estados Unidos continúa con los diferentes meetings que se realizan en los óvalos norteamericanos, así como la preparación de los la nueva generación de potros de dos y tres años que han sido subastados a inicio de año o finales del 2025 y se alistan de cara a sus primeras presentaciones como purasangres.

Estados Unidos: El último trabajo del hijo de Cacciatora que costó $1.3 millones de dólares

Uno de los ejemplares que llama mucho la atención de cara a su primera presentación como purasangre, es el potro de tres años Cazador, el hijo del semental Uncle Mo en la yegua venezolana Cacciatora, el cual fue subastado por $1.3 millones de dólares y comprado por JR. Ranch, los mismos dueños de The Puma, y del ganador del Kentucky Derby (G1) del 2023, Mage, de la mano del entrenador venezolano Gustavo Delgado.

La mañana de este martes, sus propietarios han publicado un video de el potro donde ha realizado su más reciente trabajo en la pista del afamado óvalo de Keeneland, en la cuadra del reconocido entrenador Brendan Walsh y ha cumplido sus último dos trabajos con la mira de su debut, el cual, aún no tiene fecha estipulada.

Cazador, realizó un primer trabajo el pasado 8 de mayo en distancia de 600 metros donde briseó y dejó un parcial de 37.80, para ser el noveno mejor tiempo de 21 cronos que se realizaron ese día, mientras que el 15 de mayo, volvió a la pista y ahora en la media milla, marcó un parcial de 49.20, briseado, para estar entre los mejores 30 tiempos de más de 70 que se realizaron dicha mañana.

Debemos recordar que la yegua venezolana Cacciatora dejó una campaña de siete victorias en 12 presentaciones, es ganadora del Clásico Ciudad de Caracas (G1), fue dejada en Estados Unidos luego de haber realizado tres pruebas, para ser convertida en yegua madre y fue montada en par de oportunidades por el semental Uncle Mo, antes que falleciera.