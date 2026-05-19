Emisael Jaramillo sobre Mohaven buscan la segunda victoria consecutiva en prueba stakes

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Un total de siete potrancas de 3 años han sido inscritas en el Melair Stakes de $125,000 en distancia de 1,700 metros, este sábado en la cartelera del “California Gold Rus Day”, que comprende diez competencias, que inician a las 4:00 p. m. hora venezolana. En esta prueba, Mohaven regresa a la pista por segunda vez con Emisal Jaramillo, en busca de su segunda victoria en una carrera de stakes.

Mohaven con Jaramillo enfrentan a seis rivales

Mohaven, a sus dos años, ganó el Golden State Juvenile Filles, en el hipódromo de Del Mar en octubre, lo que fue la primera victoria selectiva para la hija Yaupon. Tras un descanso de más de tres meses, regresó en febrero en Santa Anita contra rivales de alto nivel y terminó fuera de los puestos de honor en el Sweet Life Stakes.

La entrenada por John Sadler para Legacy Ranch, su propietario, Mohaven tiene un récord de 3 victorias y 2 segundos puestos en 6 actuaciones, con ganancias de $259,750 y lidera esta prueba tras ganar el Evening Jewel Stakes el pasado mes de abril.

Run With Liberty, es su rival para considerar que debuta en carreras de stakes con un récord perfecto de 2 de 2, pero nunca ha corrido en pista de tierra. Sus dos victorias fueron en una milla sobre césped contra caballos criados en el estado. Entrenada por Jeff Mullins, la hija de Orginaire venció a debutantes por tres cuerpos el 22 de marzo en Santa Anita y regresó inmediatamente para ganar una carrera de hándicap de primer nivel, nuevamente por tres cuerpos, el 24 de abril. Run With Liberty es una yegua criada por BG Stables.

Los participantes, en orden de posición de salida, son: Holdthatrainbow, Florent Geroux; Good Golly Dolly, Abel Lezcano; Run With Liberty, Kyle Frey; Mohaven, Emisael Jaramillo; Cecilia Street, Antonio Fresu; Lino's Angel, Tyler Baze; Troisieme Etoile, Joel Rosario.

El Melair Stakes está programado para la séptima de la jornada e inicia a las 7:00 p.m. hora venezolana. Es una de las cinco carreras de stakes programadas para la cartelera con un total de $550,000 en premios combinadas.

Los participantes, en orden de posición de salida, son: Holdthatrainbow, Florent Geroux; Good Golly Dolly, Abel Lezcano; Run With Liberty, Kyle Frey; Mohaven, Emisael Jaramillo; Cecilia Street, Antonio Fresu; Lino's Angel, Tyler Baze; Troisieme Etoile, Joel Rosario.