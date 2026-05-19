¡Es la hora de la leyenda! El caballo más rico va por la historia en Hong Kong

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La adrenalina sigue aumentando en la medida que se aproxime la carrera más esperada para las conexiones del ejemplar Romantic Warrior, que a sus ocho años busca convertirse en el tercer ejemplar triple coronado en Hong Kong. Un hito sin precedente.

Romantic Warrior por la tercera gema

Romantic Warrior intentará hacer historia cuando se alinee en la carrera del domingo (24 de mayo), el Gran Premio de Hong Kong de 13 millones de dólares de Hong Kong el Standard Chartered Champions & Chater Cup (2400m) sobre la pista de grama en Sha Tin.

Sólo River Verdon (1993/94) y Voyage Bubble la temporada pasada son los únicos dos caballos que han logrado la rara triple corona, una oportunidad que se presenta para el ganador de 14 pruebas Grupo 1, propiedad de Danny Shum.

Esta mañana, ejercitó un galope en el césped junto a Romantic Thor, otro contendiente a la Standard Chartered Champions & Chater Cup, que también es entrenado por Shum y copropiedad de Peter Lau.

Romantic Thor con Zac Purton, lideró a Romantic Warrior ligeramente por delante con un ejercicio de 1200 metros en un tiempo de 1 minuto 17,3 segundos (27,7, 26,2, 23,4).

Un desafío para líder mundial en dinero

Para Romantic Warrior, es un desafío porque solo ha corrido una vez antes sobre 2400 metros, cuando quedó segundo. Ahora con la experiencia puede manejar la distancia. La última vez que participó en esta distancia fue cuando tenía cinco años, fue precisamente en este evento; en la Standard Chartered Champions & Chater Cup de 2023.

Con ganancias récord mundiales de 271,46 millones de dólares de Hong Kong en premios, Romantic Warrior está invicto en cinco carreras esta temporada:

LONGINES de Hong Kong Cup G1 (cuatro veces consecutivas).

FWD QEII Cup G1 (cuatro veces consecutivas).

Ha ganado competiciones de primer nivel en Hong Kong, Japón, Australia y los Emiratos Árabes Unidos a lo largo de su increíble carrera de 30 salidas, con 23 victorias y cinco segundos puestos.

La Triple Corona de Hong Kong también incluye una bonificación de 10 millones de dólares de Hong Kong (más de 1,2 millones de dólares estadounidenses), por lo que Romantic Warrior tiene muchas posibilidades de ampliar su ventaja en producción sobre Forever Young, su más cercano rival.

A la fecha estos son los nueve ejemplares confirmados para el evento de la próxima semana: