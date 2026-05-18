¡Otra para Castillo! El jinete venezolano vuelve a tomarse la foto del triunfo en Pensilvania

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Lunes de carreras en el hipódromo Parx Racing de Pensilvania, y el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo, campeón en su país natal, gana otra competencia, esta vez con el caballo de seis años My Imagination, pensionado de Adan Bedard, el cual se impuso ante una reducida nómina de tres oponentes en la octava carrera de este 18 de mayo.

Con hándicap de 120 Libras y puesto de salida número 2 debido a los retiros de otros purasangres inicialmente anotados, My Imagination con “El Ángel de la Paz” sale airoso en carrera de Opcional de Reclamo de $40,000, celebrada en distancia de 7 furlongs (1,400 metros) sobre arena, para ejemplares de tres años y más edad.

Castillo saca la clase en Parx

My Imagination tuvo una salida algo irregular, cosa que lo hizo quedar en la última posición en el primer cuarto de milla, que era dominado por Captain Fancy y el primer favorito Trotsky. Ambos dejaron 23.72 en los primeros 400 metros. Complex Music los perseguía a cuerpo y medio, mientras que Castillo estaba con su montura, a cinco cuerpos del líder.

Al comenzar la curva final, My Imagination comenzó a responder al estímulo de Castillo, que le mostraba el fuete por el lado derecho y el purasangre recorta la diferencia. En los 400 metros finales, Trotsky se hizo dueño de la punta, después de dejar 46.63 en la media milla.

En el ingreso de la tierra derecha, por fuera pasó cómodamente Complex Music, pero su jockey Julio Hernández no pudo contener a My Imagination con el astro marabino, el cual por tercera línea comenzó a protagonizar una batalla entre tres, pues Trotsky no cedía en la lucha. En los 75 finales, My Imagination se adelantó con tres cuartos de cuerpo para finalizar en 1:24.74.

My Imagination es un hijo del semental Lea en La Contessa, criado por John Clair en Kentucky. En las apuestas deja $7.00 y $3.40. El Placé para Trotsky fue de $2.60. Castillo tiene más de 1,040 victorias en Estados Unidos y esta temporada suma 14 victorias.