Última Hora: el mal tiempo obliga la cancelación de carreras en Horseshoe Indianapolis

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El hipódromo Horseshoe Indianapolis, ubicado en Shelbyville, Indianapolis, sufre de una interrupción en su jornada este lunes 18 de mayo, debido a un fuerte aguacero con descargas eléctricas que ocuparon el área donde se encuentra el recinto hípico.

Con cuatro competencias celebradas, las autoridades del óvalo comunican a los profesionales y público en general, que la programación restante es cancelada. En total, nueve carreras estaban pautadas para realizarse.

Suspendido Horseshoe Indianapolis

La cartelera arrancó con una pista en condición fangosa (muddy). El primer evento de la tarde, un reclamo de $12,500 en recorrido de 1 milla y 70 yardas, significó un triunfo para Rich Kingdom, conducido por Joseph Ramos, que fue sorpresa en taquilla con dividendo de $23.60 a Ganador, $8.60 al Placé y $4.80 por Show.

Luego, Mi Sargento con Alexander Crispín en sustitución de Evin Roman, dominó la segunda de la jornada en una milla para retornar $3.40, $2.40 y $2.10, cosa que le permite abandonar el grupo de no ganadores.

Acto siguiente, la tercera que era un Allowance de $43,000 reservado para nacidos o criados en Indiana, fue para Hard Luck Player, el cual galopa en carrera de una milla conducido por Andrés Ulloa. En la taquilla fue sorpresa de $17.60, $7.60 y $4.40.

La cuarta, fue oficialmente la última carrera donde Santo Sanjur sobre Wella, dominó una prueba de una milla que inicialmente estaba pautada para correrse en grama, pero fue movida a la sintética. Con retorno de $4.00 a Ganador, $2.60 y $2.20, la potra de cuatro años gana el Maiden Claiming de $30,000 programado.

Para este martes, Horseshoe Indianapolis tiene programada su tanda hípica desde las 2:10 p.m (Hora del Este) con nueve carreras en juego. La séptima, un Allowance de $41,000, es la competencia de mejor clasificación, donde aparecen anotadas doce yeguas de tres años y más edad.