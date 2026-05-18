My Own Business debutó el lunes en la cuarta carrera de este hipódromo

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Un ejemplar criado por el prestigioso establecimiento chileno, Haras Don Alberto, ha removido los recuerdos de los hípicos venezolanos. En la cuarta carrera de este lunes 18 de mayo en el legendario Club Hípico de Santiago, el Premio: Sangre de Toro, hizo su estreno un purasangre de nombre My Own Business.

“Mi propio negocio”, el campeón de Hugo Albarrán Acosta y Rocco Sebastiani que es considerado por muchos como el mejor caballo de la historia de Venezuela, ahora tiene un homónimo, el cual defiende los colores del Stud Bureo y entrena Alberto González. Su jockey fue Gerard Rodríguez con 57 kilos y fue inscrito en una carrera de 1,000 metros sobre grama.

My Own Business a la carga

Descendiente de Seeking the Dia en Antillanca II por City Zip, este macho alazán de dos años hizo su estreno con dos ejercicios en distancia de 300 metros desde el partidor, con tiempos registrados de 18.60 y 19.48.

En la carrera, My Own Business tuvo una buena salida y tomó la delantera en los primeros 100 metros. Posteriormente se movió desde los puestos intermedios y en la entrada de la recta tierra derecha, intentó descontar ventaja. Al final, impulsado por su jockey, terminó en la sexta posición a 6 ¾ cuerpos detrás del ganador Rio Rimac, que montado por Benjamín Sancho en sustitución de Oscar Ulloa, que empleó registro de :57.98 en el kilómetro. Para más coincidencias, el My Own Business venezolano también llegó sexto en su carrera de estreno, que fue el 17 de octubre de 1999 en el hipódromo La Rinconada en Caracas.

Por lo pronto, se espera si My Own Business pueda tener una próxima actuación o el destino le tiene preparado un camino lleno de gloria, tal cual como le ocurrió a su versión venezolana, la cual no solo despuntó en tierras locales sino también en Puerto Rico. Es el único caballo en haber ganado el Clásico del Caribe y dos veces la Copa Confraternidad.