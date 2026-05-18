Infórmate sobre los 12 potenciales competidores de la edición número 158 del Belmont Stakes (G1)

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La nómina de la edición 158 del Belmont Stakes (G1) que es el tercer peldaño de la triple corona estadounidense, que tiene a los dos primeros ganadores de la Triada hípica: Golden Tempo y Napoleon Solo. Este evento se corre el 6 de junio en Saratoga por tercer año consecutivo y último en este recinto.

Belmont Stakes (G1) prepara al menos 12 contendientes

Siete ejemplares de los que se encuentran en la lista para la edición 158 del tercer escalón de la Triple Corona Americana estarían presentes. Esta lista la encabezan la superfecta del Kentucky Derby (G1); Golden Tempo, Renegade, Ocelli y Chief Wallabee.

El ganador del Preakness Stakes (G1) el pasado sábado, Napoleon Solo, pasará este evento para dirigirse al Haskell Stakes (G1) que se realizará el 18 de julio en el óvalo de Monmouth Park, por una bolsa $1 millón de dólares en premios, así lo confirmó su entrenador Chad Summer, la mañana de este lunes.

Golden Tempo, Renegade, Ocelli y Chief Wallabee, serían acompañados por Commandment, Emerging Market y So Happy, participantes del Derby. A esta lista se le unen, Ottinho, Potente, Talk To Me Jimmy, Chip Honcho y Growth Equity, ganador del Peter Pan Stakes.

El Peter Pan Stakes, tiene una trayectoria impresionante como carrera preparatoria para el Belmont Stakes, habiendo producido tres ganadores en los últimos 11 años, el más reciente con Arcangelo en 2023.

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