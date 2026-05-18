Atleta Meridiano 2025 busca el triunfo con esta yegua en el Keertana Stakes en Churchill Downs

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Churchill Downs, continua con su meeting de verano que culmina en agosto, y las selectivas no cesan de estar presente. Este sábado 24 de mayo se presenta Keertana Stakes valorada por $250,000 en distancia de 2,400 metros en pista de grama. Sultana montada por el jinete Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, lleva las riendas de Sultana, que funge como la rival a vencer, que enfrenta a siete rivales.

Churchill Downs: Sultana con Junior Alvarado para el siguiente stakes

La novena carrera de una cartelera de 11 competencias fue reservada para Keertana Stakes ($250,000 – Turf) en la que Sultana, yegua ganadora de tres carreras consecutivas y 2 de 2 en césped, viaja a Kentucky para enfrentar a siete rivales en distancia de 2,400 metros, este sábado en Churchill Downs.

Sultana con la monta de Junior Alvarado (Atleta Meridiano 2025) se llevó el Orchid Stakes (G3) el 28 de marzo en Gulfstream Park, remontando por fuera para superar a Ayra Stark, que también está inscrita en esta competición. La hija de Always Dreaming, de 5 años del entrenador Kevin Attard también ganó la Maple Leaf (G3) y tiene un récord de 4 victorias, en seis presentaciones.

El Keertana Stakes inicia a las 4:56 p.m. hora venezolana, y su nómina la completan: Awesomesauce, Golden Sunshine, Way to Be Marie, Virgin Colada, Queens Command y Venecia.