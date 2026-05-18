¿Por la doble corona? Napoleón Solo ya sabe cuál es su próxima carrera

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber ganado el pasado sábado 16 de mayo, la edición 151 del Preakness Stakes (G1), el tordillo de tres años, Napoleón Solo ya se encuentra en las cuadras del óvalo de Belmont, donde descansará hasta su próxima presentación.

Estados Unidos: Napoleón Solo ira directo al Haskell Stakes (G1) en Monmotuh Park

El entrenador del ejemplar Chad Summers,indicó en comunicación directa con el portal Hípico TDN, que el ejemplar despertó muy bien y que está en excelente forma la mañana del domingo, después de haber ganador en recorrido de 1.900 metros, la edición 151 del Preakness (G1) que se desarrolló en el óvalo de Laurel Park, por primera vez en la historia del Preakness, por los trabajos de remodelación de Pímlico Race Course.

Igualmente, Summers manifestó que ha decidido pasar el Belmont Stakes, (G1) a realizarse el próximo 6 de junio en Saratoga, y llevará al tordillo directamente a la próxima edición del Haskell Stakes (G1) que se realizará el 18 de julio del año en curso en el óvalo de Monmouth Park, y que da $1 millón de dólares en premios, y un pase directo a la Breeeders’ Cup Classic (G1) a realizarse en Keeneland en el mes de octubre.

De esta manera, el hijo de Liam's Map dejará pasar la oportunidad de buscar la doble corona del 2026 y de enfrentarse al ganador del Kentucky Derby (G1) Golden Tempo, por los momentos, en Belmont Park.