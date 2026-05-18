Entrenador venezolano arrasa con cuatro victorias en dos jornadas en este hipódromo

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Uno de los hipódromos que comenzó su temporada este mes de mayo, es el del Century Mile en Canadá, en donde se realizará una temporada hasta el próximo 12 de septiembre, y el entrenador venezolano Gonzalo Anderson Jr. viene de quedar campeón del meeting 2025 y logró cuatro victorias en las jornadas del viernes 15 y sábado 16 del presente mes.

Estados Unidos: Entrenador venezolano gana cuatro carreras en días en Century Mile

La primera de las cuatro ganancias del entrenador criollo llegó en la segunda carrera de la jornada del viernes en un Maiden Claiming de $12.000 con el ejemplar Ponderosa en un tiempo de 1:13.30 para 1.200 metros (arena) el cual generó dividendos de $4.70 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la carrera con la monta del jockey Rashaun Delane Tristan Griffith

Seguidamente, en la tercera prueba, Anderson ganaría con el ejemplar Lenny’s On Time y la monta de Dane Nelson en un Maiden Claiming de $12.000 en recorrido de 1.000 metros en arena donde dejó un tiempo de 59.49 y pagó $3.20 a ganador y $2.10 el place.

Y el triplete del viernes para Anderson Jr. llegó en la séptima carrera en un Starter Optional Claiming de $14.500 con la yegua Velocious en recorrido de 1.100 metros en arena con la conducción de Dane Nelson para un tiempo de 1:04.81 y un dividendo de $4.10 a ganador, $2.50 el place y $2.60 el show.

Gonzalo Anderson Jr. sumaría otra victoria en la jornada de carreras del sábado por medio del ejemplar Frostedbird y Dane Nelson en la silla, para alcanzar las diez victorias en el naciente meeting y tomar ventaja en el liderato de victorias con el doble que su perseguidor, Tim Rycroft, el cual suma cinco.