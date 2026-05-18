Mychel Sánchez llega por décimo año seguido a esta cifra de victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes se cumple una nueva jornada de carreras en el hipódromo de Parx Racing, en Bensalem, donde el jockey venezolano Mychel Sánchez se mantiene como el líder del meeting y en la programación de montas de la jornada, logro dos victorias más para su cuenta personal.

Estados Unidos: Mychel Sánchez llega a 100 victorias por décima año seguido

A la altura de la sexta carrera de la jornada de este lunes en Parx Racing, se disputó un Starter Optional Claiming de $26.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.600 metros (arena), donde la victoria fue para el purasangre Tested, presentado por el entrenador Phillip Aristone y fue llevado por el jockey venezolano Mychel Sánchez.

Ubicado en el segundo lugar en los primeros 800 metros de la carrera, Tested persiguió los parciales que marcó Play the Gray en los 400 metros de 24.77 y la media milla en 48.33, para tomar la punta y dejar parciales de 1:12.88 en los 1.200 metros 1:25.97 en los 1.400 y cerrar con un tiempo oficial de 1:39.31 en la milla con un remate de 13.94 en los 200 metros finales, para generar un pago de $3.60 a ganador, $3.40 el place y $2.10 el show de la carrera.

La segunda victoria la conseguiría en la novena y última carrera de la tarde de este lunes con el ejemplar Who's the King en dupla neuvamente con el entrenador Jamie Ness en recorrido de 1.670 metros en arena, en un Allowance de $70.000 para los colores de Madison Avenue Stable.

Para el jockey venezolano fueron sus victoria número 77 y 78 del meeting y la número 100 y 101 en su cuenta personal en el 2026, para alcanzar la cifra por décimo año consecutivo y ser el segundo criollo en llegar a la mencionada cantidad de triunfos, solo superado por Samuel Marín, y próximo a llegar, el experimentado Samy Camacho, quien hace campaña en Gulfstream Park.