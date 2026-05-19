Siguen los castigos: Jockey suspendido por 24 días por infringir estas normas

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El empleo inadecuado del látigo de los jinetes en las puras sangres de carrera en el mundo está restringido. El objetivo de estas reglas es proteger la integridad física o evitar el maltrato innecesario a los nobles brutos. Por consiguiente, existen restricciones sobre su empleo, y los jinetes que no respetan las reglas son sancionados con suspensiones, multas e incluso descalificaciones de las carreras.

Diego Lima jinete brasileño suspendido en York

El jinete Diego Lima ha sido suspendido durante 24 días tras comprobarse que infringió las normas sobre el uso del látigo al guiar a Ranting Duke, al segundo puesto en la carrera Novice Stakes celebrada la semana pasada en York. Ranting Duke, también ha sido descalificado.

La resolución indica que Diego Lima, el jinete de Ranting Duke, que quedó en segundo lugar, usó su látigo más de cinco veces por encima del nivel permitido de seis al acercarse a los últimos dos furlongs y que usó su látigo en el lugar incorrecto en la recta final.

Diego Lima es un jockey profesional de nacionalidad brasileña que ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en los circuitos de la hípica de Bahréin y, más recientemente, ha estado en el centro de la atención en el Reino Unido.

Lima, es suspendido por la comisión de carreras británica (Whip Review Committee) por 24 días, desde el martes 2 de junio hasta el jueves 25 de junio de 2026, ambos inclusive.

Lima, que debutaba en Gran Bretaña en el hipódromo de Knavesmire, también fue objeto de críticas por su manejo de Ranting Duke incluso antes de que comenzara la carrera. De hecho, los comisarios ya le habían impuesto al brasileño una suspensión de dos días por haber utilizado el látigo de forma inapropiada e inaceptable en los cajones de salida.