Keiber Coa con sus primeras victorias en el meeting de Finger Lakes

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En la semana del Kentucky Derby (G1) hay otros hipódromos que han comenzado a hacer campaña pistera en los Estados Unidos y uno de ellos es el de Finger Lakes, a las afueras de Nueva York, que tiene la participación del jockey profesional venezolano Keiber Coa, doble campeón del meeting en las temporadas 2023 y 2024.

Estados Unidos: Primeras victorias de Keiber Coa en Finger Lakes

El primero de los triunfos de Coa en el naciente meeting ocurrió en la tarde del lunes, en la primera fecha, por medio del purasangre White Sport Coast en la segunda competencia donde se realizó un Maiden Special Weight de $32.6000 en recorrido de 900 metros (arena).

Los parciales de la carrera fueron marcados en 23.03 el cuarto de milla, la media milla en 46.62 y los 900 metros en 52.62 con remate de 6 segundos en los 100 metros finales, para dejar dividendos de $5.02 a ganador, $3.42 el place y $2.34 el show de la prueba.

Luego, en la jornada de carreras del martes, en la octava competencia, en un Claiming de $14.000 para ejemplares de tres y más años, Keiber Coa triunfó con Saratoga Banker en recorrido de 51.90 para los 900 metros (arena).

Los dividendos de la carrera fueron de $6.74 a ganador, $2.72 el place y $2.34 el show de la misma. Con los dos triunfos, el doble campeón de la estadística se mete en la pelea rápidamente en la naciente temporada que tendrá su tercera fecha el próximo 5 de mayo donde el jockey criollo tiene tres compromisos de montas a realizar.