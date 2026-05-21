Lennilu reta a cuatro de Saffie Joseph Jr. en el Game Face Stakes de 100 mil dólares en Gulfstream Park

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El hipódromo Gulfstream Park presenta una cartelera de once carreras este sábado 23 de mayo, en la octava semana del Royal Palm Meet que se celebra en el óvalo de Hallandale Beach, Florida. El Game Face Stakes de $100,000 es la prueba más cotizada de la semana en este circuito.

Gulfstream Park: Lennilu contra seis en el Game Face Stakes

La décima carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Gulfstream Park fue reservada para el Game Face Stakes en distancia de 1.200 metros. Era exclusiva para potras de tres años con una bolsa de $100,000 en premios a repartir. Esta carrera atrajo a siete potrancas de segundo año en carrera.

Lennilu, ganadora de cinco carreras, cuatro de ellas en stakes, encabeza al pelotón de siete potras que se dan cita en esta prueba sprint. La conducida por Jonathan Ocasio llega a este compromiso tras una derrota en el Limestone Stakes (G3) el pasado mes de abril. Antes había conseguido la victoria en el Leinster Melody of Colors Stakes en marzo, tras cinco meses de descanso luego de un séptimo lugar en la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (G1) en Del Mar. La hija de Leinster es entrenada por Patrick Biancome.

Saffie Joseph Jr. presenta en esta carrera a cuatro de las siete participantes: Mexitas, Canton, Love Like Lucy y Late Night Text, con la firme intención de asegurar la victoria en este evento en velocidad y en pista de arena. La nómina del Game Face Stakes la completan Willow Case y Dakota’s Lil Auror. La hora de inicio es 5:37 p.m., hora venezolana.