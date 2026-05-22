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Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 22 de mayo

La información para combinar en el programa del Palm Meet

Por

Darwin Dumont
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 22 de mayo
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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.000m, tapeta (12:50 p.m. VEN)  

  • Emerald Ember (4) baja de categoría tras quedar segunda en una carrera para debutantes de peso especial la última vez y se perfila como la rival a batir.
  • Tie It With A Bow (3) terminó segunda en esta misma distancia y pista en su debut,
  • I Love Stone (6) también se clasificó en este nivel.

Segunda carrera:  1.000m, arena (1:22 p.m. VEN)

  • STRIKE (5) parece ser el rival a batir tras haber quedado segundo por muy poco en este mismo circuito la última vez. Nos agrada como el DATO CLAVE de la jornada.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

  • Relámpago Verde (7) es ganador en esta distancia similar, sus posibilidades aumentan luego de sus mas recientes.
  • Saratoga Flash (1) ganó en esta misma distancia hace tres carreras y baja de categoría tras un desempeño decepcionante en una carrera de hándicap.
  • Full Nelson (4) también merece ser considerado.  

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

  • Liz Loves Shopping (1) ganó la última vez y parece la favorita con dos victorias en su haber.
  • Blond Jak (5) terminó segunda recientemente.  
  • Sara's Rose (4) quedó tercera la última vez. Su chance se incrementa.

Quinta carrera, 1.400m, arena (2:58 p.m. VEN)

  • Miss Valentina (7) terminó en un reñido segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la favorita.
  • Soda (3) fuerte rival según sus carreras más recientes para este compromiso.
  • Trill (8) también merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.200m, arena (3:30 p.m. VEN)

  • Cross Hate (4) es ganador de seis carreas en distancias muy similar. Puede repetir su carrera más reciente.
  • Ace Ventura (2) ganó de forma impresionante en esta distancia la última vez y sube de categoría con confianza.
  • Prince David (6) merece ser tenido en cuenta.

Séptima carrera: 1.664m, tapeta (4:04 p.m. VEN)

  • Musical Journey (1) tiene victorias en esta distancia y pista. No consideren sus más recientes.  
  • Threedots Andadash (3) ganó de forma contundente la última vez y parece ser el rival a batir.
  • Brenna (4) quedó entre los primeros puestos en una competición con menos participantes.

Octava carrera; 1.200m, arena (4:34 p.m. VEN)

  • One Hundred Kings (1) impresionó al ganar en esta misma pista la última vez y se merece nuestro voto para repetir la hazaña.
  • Ramajay (6) terminó tercero en una carrera similar la última vez.
  • Pardo (3) también merece ser considerado.

Novena carrera; 1.100m, tapeta (5:06 p.m. VEN) 9-4-7

  • Redhotnotbothered (4) fue derrotado por una cabeza en una llegada ajustada en esta misma pista la última vez y parece ser el rival a batir.
  • Viking Sun (9) terminó segundo en esta pista anteriormente.
  • Strategic Warrior (7) debuta en esta misma y sus ejercicios han sido impecables.

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