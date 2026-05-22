Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 22 de mayo

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.000m, tapeta (12:50 p.m. VEN)
- Emerald Ember (4) baja de categoría tras quedar segunda en una carrera para debutantes de peso especial la última vez y se perfila como la rival a batir.
- Tie It With A Bow (3) terminó segunda en esta misma distancia y pista en su debut,
- I Love Stone (6) también se clasificó en este nivel.
Segunda carrera: 1.000m, arena (1:22 p.m. VEN)
- STRIKE (5) parece ser el rival a batir tras haber quedado segundo por muy poco en este mismo circuito la última vez. Nos agrada como el DATO CLAVE de la jornada.
Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)
- Relámpago Verde (7) es ganador en esta distancia similar, sus posibilidades aumentan luego de sus mas recientes.
- Saratoga Flash (1) ganó en esta misma distancia hace tres carreras y baja de categoría tras un desempeño decepcionante en una carrera de hándicap.
- Full Nelson (4) también merece ser considerado.
Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)
- Liz Loves Shopping (1) ganó la última vez y parece la favorita con dos victorias en su haber.
- Blond Jak (5) terminó segunda recientemente.
- Sara's Rose (4) quedó tercera la última vez. Su chance se incrementa.
Quinta carrera, 1.400m, arena (2:58 p.m. VEN)
- Miss Valentina (7) terminó en un reñido segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la favorita.
- Soda (3) fuerte rival según sus carreras más recientes para este compromiso.
- Trill (8) también merece ser considerada.
Sexta carrera: 1.200m, arena (3:30 p.m. VEN)
- Cross Hate (4) es ganador de seis carreas en distancias muy similar. Puede repetir su carrera más reciente.
- Ace Ventura (2) ganó de forma impresionante en esta distancia la última vez y sube de categoría con confianza.
- Prince David (6) merece ser tenido en cuenta.
Séptima carrera: 1.664m, tapeta (4:04 p.m. VEN)
- Musical Journey (1) tiene victorias en esta distancia y pista. No consideren sus más recientes.
- Threedots Andadash (3) ganó de forma contundente la última vez y parece ser el rival a batir.
- Brenna (4) quedó entre los primeros puestos en una competición con menos participantes.
Octava carrera; 1.200m, arena (4:34 p.m. VEN)
- One Hundred Kings (1) impresionó al ganar en esta misma pista la última vez y se merece nuestro voto para repetir la hazaña.
- Ramajay (6) terminó tercero en una carrera similar la última vez.
- Pardo (3) también merece ser considerado.
Novena carrera; 1.100m, tapeta (5:06 p.m. VEN) 9-4-7
- Redhotnotbothered (4) fue derrotado por una cabeza en una llegada ajustada en esta misma pista la última vez y parece ser el rival a batir.
- Viking Sun (9) terminó segundo en esta pista anteriormente.
- Strategic Warrior (7) debuta en esta misma y sus ejercicios han sido impecables.