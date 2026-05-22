Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 22 de mayo

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.000m, tapeta (12:50 p.m. VEN)

Emerald Ember (4) baja de categoría tras quedar segunda en una carrera para debutantes de peso especial la última vez y se perfila como la rival a batir .

baja de categoría tras quedar segunda en una carrera para debutantes de peso especial la última vez y se perfila como la rival a batir Tie It With A Bow (3) terminó segunda en esta misma distancia y pista en su debut ,

terminó segunda en esta misma distancia y pista en su debut I Love Stone (6) también se clasificó en este nivel.

Segunda carrera: 1.000m, arena (1:22 p.m. VEN)

STRIKE (5) parece ser el rival a batir tras haber quedado segundo por muy poco en este mismo circuito la última vez. Nos agrada como el DATO CLAVE de la jornada.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Relámpago Verde (7) es ganador en esta distancia similar, sus posibilidades aumentan luego de sus mas recientes.

es ganador en esta distancia similar, sus posibilidades aumentan luego de sus mas recientes. Saratoga Flash (1) ganó en esta misma distancia hace tres carreras y baja de categoría tras un desempeño decepcionante en una carrera de hándicap .

ganó en esta misma distancia hace tres carreras y baja de categoría tras un desempeño decepcionante en una carrera de hándicap Full Nelson (4) también merece ser considerado.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Liz Loves Shopping (1) ganó la última vez y parece la favorita con dos victorias en su haber .

ganó la última vez y parece la favorita con dos victorias en su haber Blond Jak (5) terminó segunda recientemente.

terminó segunda recientemente. Sara's Rose (4) quedó tercera la última vez. Su chance se incrementa.

Quinta carrera, 1.400m, arena (2:58 p.m. VEN)

Miss Valentina (7) terminó en un reñido segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la favorita .

terminó en un reñido segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la favorita Soda (3) fuerte rival según sus carreras más recientes para este compromiso.

fuerte rival según sus carreras más recientes para este compromiso. Trill (8) también merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.200m, arena (3:30 p.m. VEN)

Cross Hate (4) es ganador de seis carreas en distancias muy similar. Puede repetir su carrera más reciente.

es ganador de seis carreas en distancias muy similar. Puede repetir su carrera más reciente. Ace Ventura (2) ganó de forma impresionante en esta distancia la última vez y sube de categoría con confianza .

ganó de forma impresionante en esta distancia la última vez y sube de categoría con confianza Prince David (6) merece ser tenido en cuenta.

Séptima carrera: 1.664m, tapeta (4:04 p.m. VEN)

Musical Journey (1) tiene victorias en esta distancia y pista. No consideren sus más recientes.

tiene victorias en esta distancia y pista. No consideren sus más recientes. Threedots Andadash (3) ganó de forma contundente la última vez y parece ser el rival a batir.

ganó de forma contundente la última vez y parece ser el rival a batir. Brenna (4) quedó entre los primeros puestos en una competición con menos participantes.

Octava carrera; 1.200m, arena (4:34 p.m. VEN)

One Hundred Kings (1) impresionó al ganar en esta misma pista la última vez y se merece nuestro voto para repetir la hazaña .

impresionó al ganar en esta misma pista la última vez y se merece nuestro voto para repetir la hazaña Ramajay (6) terminó tercero en una carrera similar la última vez.

terminó tercero en una carrera similar la última vez. Pardo (3) también merece ser considerado.

Novena carrera; 1.100m, tapeta (5:06 p.m. VEN) 9-4-7