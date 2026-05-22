Juan Hernández busca la hazaña de los 3,000 triunfos en Santa Anita

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El hipismo de Estados Unidos puede ser testigo de una hazaña profesional este fin de semana, pues el jockey Juan Hernández, oriundo de Veracruz, México, se encuentra muy cerca de alcanzar una cifra de gran importancia: las 3,000 victorias.

Apenas cuatro fotografías separan a Hernández, de 34 años, de esa histórica marca. El primer jinete de la cuadra de Bob Baffert en la Costa Oeste tiene cinco montas para este viernes, cinco el sábado y dos el domingo en el hipódromo de Santa Anita Park. Esto le brinda una sólida oportunidad de lograr varios triunfos como antesala a sus compromisos del Memorial Day el próximo lunes 25.

Hernández y sus montas en Santa Anita

Aunque en esta ocasión no lidera la estadística del Hollywood Meet, la cual comanda Antonio Fresu, Hernández suma 13 primeros lugares en 46 montas, lo que representa un notable 28% de efectividad y premios superiores a los $600,000.

Las tarjetas de inscripción que firmó para este viernes contienen los compromisos de los siguientes purasangres:

1ra) Wildfire Princess (3), 3/1 en el Morning Line

Wildfire Princess (3), 3/1 en el Morning Line 4ta) Sabino Canyon (2), 9/2 de cotización

Sabino Canyon (2), 9/2 de cotización 5ta) Burning Rubber (2), 2/1 su momio

Burning Rubber (2), 2/1 su momio 7ma) Crazy Cavalier (7), 7/2 la cuota

Crazy Cavalier (7), 7/2 la cuota 9na) She’s No Quant (8), 9/5 su proporción

En tanto, para este sábado 23 de mayo, conducirá a los siguientes ejemplares:

1ra) Kikuride (9), 5/1 en la línea matutina

Kikuride (9), 5/1 en la línea matutina 4ta) Sunset Grazen (7), 12/1 en el Fran’s Valentine Stakes (Nota: corregido "4ra" por "4ta")

Sunset Grazen (7), 12/1 en el Fran’s Valentine Stakes (Nota: corregido "4ra" por "4ta") 8va) He’s a Knockout (3), 6/5 en el Snow Chief Stakes

He’s a Knockout (3), 6/5 en el Snow Chief Stakes 9na) King’s Ride (4), 5/2 de cuota

King’s Ride (4), 5/2 de cuota 10ma) Hungover (12), 20/1, y queda como elegible con Booked Clubhouse (5/1)

Con relación al domingo 24, serán apenas dos los ejemplares que tendrá la responsabilidad de conducir: