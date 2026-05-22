Juan Hernández busca la hazaña de los 3,000 triunfos en Santa Anita

El hipismo de Estados Unidos puede ser testigo de una hazaña profesional este fin de semana, pues el jockey Juan Hernández, oriundo de Veracruz, México, se encuentra muy cerca de alcanzar una cifra de gran importancia: las 3,000 victorias.
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Apenas cuatro fotografías separan a Hernández, de 34 años, de esa histórica marca. El primer jinete de la cuadra de Bob Baffert en la Costa Oeste tiene cinco montas para este viernes, cinco el sábado y dos el domingo en el hipódromo de Santa Anita Park. Esto le brinda una sólida oportunidad de lograr varios triunfos como antesala a sus compromisos del Memorial Day el próximo lunes 25.
Hernández y sus montas en Santa Anita
Aunque en esta ocasión no lidera la estadística del Hollywood Meet, la cual comanda Antonio Fresu, Hernández suma 13 primeros lugares en 46 montas, lo que representa un notable 28% de efectividad y premios superiores a los $600,000.
Las tarjetas de inscripción que firmó para este viernes contienen los compromisos de los siguientes purasangres:
- 1ra) Wildfire Princess (3), 3/1 en el Morning Line
- 4ta) Sabino Canyon (2), 9/2 de cotización
- 5ta) Burning Rubber (2), 2/1 su momio
- 7ma) Crazy Cavalier (7), 7/2 la cuota
- 9na) She’s No Quant (8), 9/5 su proporción
En tanto, para este sábado 23 de mayo, conducirá a los siguientes ejemplares:
- 1ra) Kikuride (9), 5/1 en la línea matutina
- 4ta) Sunset Grazen (7), 12/1 en el Fran’s Valentine Stakes (Nota: corregido "4ra" por "4ta")
- 8va) He’s a Knockout (3), 6/5 en el Snow Chief Stakes
- 9na) King’s Ride (4), 5/2 de cuota
- 10ma) Hungover (12), 20/1, y queda como elegible con Booked Clubhouse (5/1)
Con relación al domingo 24, serán apenas dos los ejemplares que tendrá la responsabilidad de conducir:
- 7ma) Straight Buzzin (4)
- 9na) Syntax (7)