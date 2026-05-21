Duelo de titanes se presenta en el Shoemaker Mile Stakes (G1) para el Memorial Day

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La jornada selectiva del lunes en Santa Anita Park, cierra con la Shoemaker Mile Stakes (G1) sobre césped en la octava carrera, con la participación de nueve machos adultos, entre ellos se encuentra Formidable Man, subcampeón de la Breeders' Cup Mile, King of Gosford, ganador del año pasado, y los ganadores de stakes de grado El Potente y Almendares encabezan un competitivo grupo de nueve caballos adultos.

Santa Anita Park: Nueve gladiadores se ven las caras en la milla del Shoemaker Stakes

La edición presente del Shoemaker Mile (G1, $300,000) de este lunes del Día de los Caídos (Memorial Day) en Santa Anita, forma parte del programa de 10 carreras del feriado con la participación de nueve machos adultos de alto nivel. Encabezados por Formidable Man, ganador de múltiples carreras de Grado 1, que hará su debut en la temporada luego que terminó segundo en la Breeders' Cup Mile el 1 de noviembre en Del Mar, detrás de Notable Speech.

Formidable Man, entrenado por Mike McCarthy ganó dos stakes de grado consecutivos durante el verano en la Del Mar Mile (G2) y Eddie Read (G2), y ganó la Frank E. Kilroe Mile (G1) en marzo de 2025. El hijo de City of Light, ha ganado la mitad de sus 16 carreras y ha acumulado $1,505,425. Flavien Prat, está en los hierros.

King of Gosford, ganó el Shoemaker Mile Stakes (G1) del año pasado por una cabeza sobre Mi Hermano Ramón, quien también regresa en la edición de este año del Shoemaker. Entrenado por Phil D'Amato, regresó recientemente tras un descanso de 7 meses y medio y terminó cuarto en el American Mile Stakes (G3), ganado por su compañero de cuadra Almendares. El hijo de Zoustar, corre para Benowitz Family Trust, CYBT, Saul Gevertz, Michael Nentwig y Jeremy Peskoff. El jinete Kazushi Kimura lo monta por primera vez.

El Potente, entrenado por Dan Blacker, ganó el Thunder Road (G3) sobre una milla en césped en Santa Anita en febrero. Posteriormente, llegó segundo en el Frank E. Kilroe Mile (G2). Este hijo de Temple City, tiene un récord de 16: 7-3-3 con $384,786 en ganancias. Es propiedad de My Way Racing. Su jinete habitual, Héctor Berrios, vuelve a montarlo.

Almendares ganó el American en abril por una cabeza sobre Genius Jimmy, que también regresa en el Shoemaker. Fue la primera victoria en una carrera de grado para Almendares después de varias figuraciones. D'Amato entrena al castrado hijo de Havana Grey, para los propietarios CYBT, McLean Racing Stables, Ray Pagano, Gevertz y Nentwig. El jinete Antonio Fresu, quien lo montó en la victoria del American, volverá a estar en los estribos.

Esta prueba inicia a las 7:30 p.m. hora venezolana. La nómina la completan Seal Team, Calla Me Cory y Twirling Point.