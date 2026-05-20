Unrivaled Time y Fionello retan al grupo del Snow Chief Stakes de $125,000 en Santa Anita Park

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La octava carrera de la cartelera sabatina en Santa Anita Park fue reservada para el Snow Chief Stakes de $125,000, que atrajo a diez potros de tres años para competir en 1,800 metros en pista de grama en la que Unrivaled Time y Fionello, encabezan al grupo para este evento que cuenta con $125,000 en premios a repartir.

Santa Anita Park: Diez potros van en el Snow Chief Stakes

En noviembre, Unrivaled Time ganó el Cecil B. DeMille Stakes (G3), una carrera de una milla sobre césped en Del Mar. En dos carreras posteriores, ambas de una milla sobre césped, el hijo de Not This Time quedó tercero en el Eddie Logan Stakes en enero y sexto en el Pasadena Stakes, ambas en Santa Anita. Unrivaled Time es entrenado por Leonard Powell para el criador Alfred A. Pais y Innergy Racing Corp. Armando Ayuso, es su piloto.

Fionello, entrenado por Steve Knapp, que cuenta con la monta de Tiago Pereira, viene de ganar el Echo Eddie Stakes el pasado mes de abril en un fina electrizante sobre Thirsty Rebel, que participa en el Thor’s Echo Stakes en esta misma cartelera.

Smoovin Saturday, entrenado por Michael McCarthy, ganó el King Glorious Stakes para caballos criados en el estado en Los Alamitos en diciembre. Más recientemente, el potro hijo de I'll Have Another corrió en Sunland Park y terminó segundo en el Mine That Bird Derby. El criado por Reddam Racing, tiene un récord de 0-1 en césped.

Third Beer es un potro hijo de Mendellsohn, que obtuvo una posición destacada en una carrera de Grado III. Entrenado por Tim Yakteen y propiedad de Phil Lebherz, su entrenador es Tim Yakteen. Recientemente, terminó cuarto en una carrera de milla sobre césped. El segundo clasificado de ese día, Bust Out, regresó para ganar el Cinema Stakes el domingo en Santa Anita.

El Snow Chief se disputa como la octava carrera e inicia a las 7:30 p.m. hora venezolana. El orden de posición de salida es el siguiente: Unrivaled Time, Armand Ayuso; Smoovin Saturday, Florent Geroux; He's a Knockout, Juan Hernandez; Trump Era, Edwin Maldonado; Wave With Envy, Cesar Belmont; Ventry Stand, Antonio Fresu; Third Beer, Kazushi Kimura; John Metcalfe, Joel Rosario; Fionello, Tiago Pereira; Scatalotadingdong, Mike Smith.