Sovereignty encabeza el Stephen Foster Stakes (G1) que duplica su bolsa de premios para la temporada

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El 27 de junio, sábado del fin de semana que cierra el Spring-Summer en Churchill Downs, con el denominado “Summer Showdown” que tiene lugar la tradicional carrera para caballos adultos conocida como Stephen Foster Stakes (G1), donde participarán las mejores pura sangres. Esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1.

Churchill Downs: El Stephen Foster Stakes (G1) es uno de los doce eventos del día

El último sábado de la temporada en Churchill Downs se programan 12 carreras, entre las que destaca la edición 45 del Stephen Foster Stakes (G1) en 1,800 metroscomo la prueba más importante del día. Este año, el premio asciende a 2 millones de dólares, el doble de los $1 millón que se había estado entregando hasta el 2025.

Cinco de los caballos de arena de élite mundial ya han expresado interés en correr en el Stephen Foster de este año:

Sovereignty (10/6-3-0—$6,079,050)

(10/6-3-0—$6,079,050) Baeza (10/2-3-3—$1,717,200)

(10/2-3-3—$1,717,200) Magnitude (13/7-2-1—$8,544,365)

(13/7-2-1—$8,544,365) White Abarrio (26/11-3-3—$8,445,170)

(26/11-3-3—$8,445,170) Skippylongstocking (38/14-4-7—$5,893,650)

Otras carreras selectivas que se disputarán el 27 de junio son:

Fleur de Lis Stakes de $500,000 (G2)

Wise Dan Stakes de $500,000 (G2)

Bango Stakes de $275,000 (G3)

Anchorage Stakes de $275,000 (Listada)

American Derby Stakes de $275,000

Tepin Stakes de $275,000

Las nominaciones para el Stephen Foster cierran el miércoles 10 de junio. El primer premio es el 53% de la bolsa, estimado en más de $1 millón. La bolsa de $2 millones incluye $100,000 del Fondo de Desarrollo de Purasangres de Kentucky (Kentucky Thoroughbred Development Fund).

Cuatro caballos han utilizado sus victorias en el Stephen Foster como parte de sus credenciales en campañas para Caballo del Año:

Black Tie Affair (1991)

(1991) Saint Liam (2005)

(2005) Curlin (2008)

(2008) Gun Runner (2017)

Además, dos subcampeones del Foster fueron coronados Caballo del Año: