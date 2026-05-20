El hipismo está de fiesta: El histórico Atleta Meridiano 2025 celebra su cumpleaños consagrado como leyenda

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Junior Alvarado es uno de los jinetes venezolanos más destacados de la hípica internacional contemporánea. Nacido en Maracaibo en 1986, comenzó su trayectoria profesional en su país natal, logrando su primer triunfo oficial en el Hipódromo de Valencia a finales de 2005. Hoy celebra sus primeros 40 años de vida.

Una campaña memorable

En 2007 emigró a Estados Unidos, estableciéndose en el exigente circuito de Nueva York a partir de 2010. Desde entonces, ha consolidado una carrera de élite en la que acumula más de 2,300 victorias y más de 30 triunfos en carreras de Grado 1.

Su consagración definitiva llegó gracias a alianzas clave con entrenadores de leyenda como Bill Mott. Entre sus mayores logros históricos destacan:

La Saudi Cup (G1) : Consiguió la carrera más rica del mundo sobre los lomos de Señor Buscador, embolsándose una bolsa histórica.

: Consiguió la carrera más rica del mundo sobre los lomos de Señor Buscador, embolsándose una bolsa histórica. Doble Corona : Hizo historia en la hípica estadounidense al conquistar de forma consecutiva el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1) guiando al ejemplar Sovereignty.

: Hizo historia en la hípica estadounidense al conquistar de forma consecutiva el y el guiando al ejemplar Sovereignty. Breeders' Cup: Suma múltiples victorias en este evento cumbre, destacando sus triunfos con el recordado y muy querido ejemplar Cody's Wish.

Gracias a estos hitos y a superar los 150 millones de dólares recaudados en premios, Alvarado fue condecorado como el Atleta del Año en Venezuela. Su estilo medido, su resiliencia ante las lesiones y su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes del turf mundial lo posicionan como una auténtica leyenda viviente del deporte ecuestre latinoamericano.

Trayectoria plegada de máximos galardones

Junior Alvarado suma 19 temporadas en Estados Unidos, en las cuales ha logrado 2,356 victorias, 2,132 segundos y 2,051 terceros y una producción de $167,442,580 para sus conexiones (hasta la fecha). Ha tenido 14 campañas de 100 o más victorias.

Es el tercer jinete venezolano en recibir el Premio George Wolf 2024.

Ramón Domínguez, 2013.

Javier Castellano, 2023.

Este es un premio anual para jinetes, otorgado por el Gremio de Jockey de Estados Unidos; lleva su nombre en honor al jinete de Seabiscuit, el campeón del pueblo en 1938.

De igual manera, es acreedor del Premio Mike Venezia Memorial en el 2023.

Ramón Domínguez, 2013.

Javier Castellano, 2019.

Este galardón es otorgado anualmente por la Asociación de Carreras de Nueva York para honrar a un jinete que ejemplifique una deportividad y un civismo extraordinarios.

Al finalizar la temporada 2025 se adjudicó el premio Atleta Meridiano 2025 y también fue honrado con el prestigioso título de Atleta del Año Masculino 2025, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Este galardón, que se concede únicamente a los deportistas más sobresalientes del país en cada temporada, representa un reconocimiento al esfuerzo, talento y dedicación excepcionales dentro del ámbito deportivo nacional.

¡Feliz cumpleaños, campeón!