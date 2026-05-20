El Fran's Valentine Stakes presenta el match de la semana que llega por $100,000 en una milla sobre césped

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Este sábado 24 de mayo el hipódromo de Santa Anita Park presenta el California Gold Rush Day, con una programación de diez carreras en la que están incluidas cinco stakes con una repartición de $550,000 combinadas. El Fran's Valentine Stakes, es la quinta de la jornada y presenta un atractivo enfrentamiento entre las ganadoras de carreras de grado Om N Joy y Grand Slam Smile,

Santa Anita Park: El match de la semana se presenta en la Fran's Valentine Stakes

El Fran's Valentine Stakes, presenta una nomina de ocho yeguas maduras, en la que destacad Om N Joy, entrenada por Aggie Ordonez, que participó recientemente en el Apple Blossom en Oaklawn Park (G1) donde terminó quinta. Esta potranca de cuatro años, hija de Om, se destacó por su victoria el año pasado en el Torrey Pines (G3) en Del Mar, sobre una milla en pista de tierra. Si bien es una de las mejores, nunca ha ganado en césped en sus cuatro intentos anteriores. Om N Joy es propiedad de los criadores Jerry Baker y Connie Baker y sus socios. Lleva la monta de Kent Desormeaux.

Grand Slam Smile participó recientemente en el Royal Heroine Stakes (G3), una carrera de una milla sobre césped, donde finalizó tercera, a tan solo un cuerpo de la ganadora, Take A Breath, que compitye en el Gamely (G1) el lunes en Santa Anita. Grand Slam Smile es entrenada por Sean McCarthy para los propietarios y criadores Larry D. Williams y Marianne Williams. Monta Williams Antongeorgi III.

Fran's Valentine Stakes, que tiene como hora de inicio 5:30 p.m. hora venezolana, tiene las siguientes inscritas con sus jinetes: Take Another Card, Antonio Fresu; Prancingthruparis, Armando Ayuso; Grand Slam Smile, William Antongeorgi III; OK Rose, Héctor Berríos; Mars Magic, Epifanio García; Quiet Kate, Kazushi Kimura; Sunset Grazen, Juan Hernández; Om N Joy, Kent Desormeaux.