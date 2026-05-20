Intereses venezolanos adquieren a medio hermano de Commandment en las ventas de Fasig-Tipton

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La tarde de este miércoles de realizó el segundo día del Midlantic de Mayo de Fasig Tipton, donde se presentaron los mejores potros de dos años en edad de competir en una de las subastas más importantes de mitad de año de cara al segundo semestre de carreras en el turf de Estados Unidos.

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En una jornada donde dos potros llegaron al millón de dólares en el precio de venta, no pasó por debajo de la mesa la presentación del HIP 495, consignado por Kings Equine Agent y el cual fue comprado por el agente de Marquee Bloocktock en $600.000, quienes trabajan con el turfman colombiano Ramiro Restrepo, socio del entrenador venezolano Gustavo Delgado, con quien ganó el Kentucky Derby (G1) del 2023 con el ejemplar Mage y la monta del criollo Javier Castellano.

Este potro es un producto del semental Curlin en la matrona Sippican Harbor por Orb, la cual fue una ganadora de dos en cuatro pruebas y este es su quinto producto, dos de ellos ya son purasangres, y uno de ellos, es el ganador del Florida Derby (G1) Commandment, y recientemente finalizó séptimo en la última edición de La Carrera de las Rosas en Churchill Downs el pasado 2 del presente mes.

El potro además se convirtió en el más costoso de los presentados en toda la jornada de subastas del semental Curlin, donde también se vendieron uno en $560.000 y otro en $274.000.