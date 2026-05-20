Hay revancha en el Crystal Water Stakes de $100,000 promete altos dividendos en Santa Anita Park

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El Crystal Water Stakes, es una de los cinco stakes más parejos de la jornada del sábado en Santa Anita Park, que celebra el California Gold Rush Day, con la disputa de diez carreras, que corresponden al Hollywood Meet. En esta prueba destacan Flyover, Ont he Whim y Stamp My Passport, dentro de un grupo de nueve ejemplares maduros.

Santa Anita Park: Nueve machos adultos se ven las caras en el Crystal Water Stakes

El Crystal Water Stakes, es una prueba que se corre en milla en pista de grama y que tiene una bolsa de $100,000 en premios a repartir, exclusiva para ejemplares nacidos y criados en California. Flyover encabeza a este pelotón que va esta distancia larga bajo la tutela del entrenador John Sadler tras ganar el Sensational Star Stakes, que fue la primera victoria en una carrera de stakes para el hijo de Om. Flyover tiene un récord de 1 victoria en 2 carreras de una milla sobre césped. Es propiedad de The Ellwood Johnston Trust, Integrity Thoroughbred Racing y Kenneth A. Tevelde. Es guiado por Antonio Fresu.

On the Whim quedó segundo detrás de Flyover en el Sensational Star Stakes. Entrenado por Dean Pederson, On the Whim ganó en 2024 tanto el California Dreamin' Stakes y el California Flag Handicap ambas carreras para ejemplares californianos. Este castrado de 6 años, hijo de Acclamation, corre para el criador Harris Farms. Lleva la monta Tiago Pereira.

Stamp My Passport, entrenado por Leonard Powell, estuvo a punto de ganar el Unusual Heat Turf Classic, una carrera de 1 1/8 millas sobre césped celebrada en enero en Santa Anita. Terminó tercero, a tan solo tres cuartos de cuerpo del ganador, Vodka Vodka. Stamp My Passport, un castrado de 7 años hijo de Vancouver, es propiedad de Thomas A. Shapiro y Deborah Shapiro.

La carrera Crystal Water Stakes será la sexta de la jornada y está pautada para las 6:30 p.m. hora venezolana. Los participantes en orden de posición de salida con sus jinetes, son: Santa Barbarian, Armando Ayuso; On the Whim, Tiago Pereira; Cali Cat, Joel Rosario; Prince Dolce, Ricky Gonzalez; Stamp My Passport, Victor Espinoza; Canani, Kyle Frey; Flyover, Antonio Fresu; Curlin's Kaos, Edwin Maldonado; Call Me Sir, Kazushi Kimura.