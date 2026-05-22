¡Sendo batacazo! Yunta venezolana genera un pago de 30 a 1 en la taquilla en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park celebra una cartelera de nueve carreras que corresponde a la octava semana del Royal Palm Meet en Gulfstream Park, sin pruebas selectivas. En esta jornada, jinetes, propietarios y entrenadores se presentan con sus mejores exponentes para destacar en esta campaña veraniega en la Florida.

Gulfstream Park: Edgar Pérez sorprende con 30 a 1 en la taquilla

La segunda carrera de la jornada de este viernes en Gulfstream Park fue reservada para un Maiden Special Weight de 70 mil dólares, en la cual el ejemplar debutante It's Smoking, con la monta de Edgar Pérez para el también venezolano Ramón Minguet, sorprende en la taquilla con un pago de $62.60 a ganador, $24 a place y $22.40 a show.

Este macho de dos años, hijo de Roadster en Tackarous en Kantharos, corre para los colores de Davis, Kenneth H. y Ortega Stables. El tiempo de esta prueba fue de 59.38 para 1,000 en pista de arena, para potros de dos años.

A Edgar Pérez le restan dos compromisos adicionales para la jornada de este viernes: Trill (quinta) y High Lateen (novena). Para Pérez, esta fue la victoria 12 de la temporada. Mientras que para su entrenador la segunda temporada y 51 de por vida en Estados Unidos.