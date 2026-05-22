¡Te sorprenderás! Conoce cuales han sido los Preakness Stakes más vistos en este milenio

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La victoria de Napoeleon Solo en la edición 151 del Preakness Stakes (G1) constituyó una gran sorpresa con la monta de Paco López para el entrenador Chad Summer. En este milenio, las ediciones del Preakness Stakes transmitidas por NBC Sports con mayor audiencia televisiva en Estados Unidos se concentran en la primera década, impulsadas por la expectativa de la Triple Corona.

Preakness Stakes en una nueva era

Según los estudios métricos en este milenio indican varias fechas que alcanzado numerosas cifras de audiencia. Según los números establecidos la carrera más vista desde el año 2000 ocurrió en 2004, cuando la victoria de Smarty Jones atrajo un promedio histórico de 11.6 millones de espectadores.

Le sigue de cerca la edición de 2009, donde la hazaña de la potranca Rachel Alexandra al vencer a los machos capturó una audiencia de 10.9 millones. En tercer lugar, destaca el triunfo de Bernardini en 2006, que promedió 10.1 millones de televidentes, recordado trágicamente por la lesión del favorito Barbaro.

Otras ediciones altamente sintonizadas incluyen la victoria de Oxbow en 2013 con 9.7 millones, y la de California Chrome en 2014 con 9.6 millones. En años recientes, el interés se ha moderado; la edición de 2021 ganada por Rombauer, promedió 7.0 millones de espectadores, mientras que la edición de 2026, conquistada por Napoleon Solo, promedió 5.5 millones, como la más baja del milenio.