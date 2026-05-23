Prospera el reclamo: Lennilu se lleva el Game Face Stakes por vía reglamentaria en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Gulfstream Park albergó este sábado 23 de mayo una vibrante cartelera de 11 competencias, las cuales formaron parte de la programación oficial del Royal Palm Meet.

La prueba central y la más rentada de la jornada llegó en la décima carrera con la disputa del Game Face Stakes. Este evento, exclusivo para potras de 3 años, contó con un recorrido de 1.200 metros (6 furlongs) sobre la pista de arena y ofreció una atractiva bolsa de 100.000 dólares en premios a repartir.

Aunque la nómina oficial registró inicialmente a siete competidoras, el retiro de última hora de dos corredoras redujo el listado definitivo a solo cinco potrancas tresañeras, quienes midieron fuerzas en la arena de Florida.

Polémica en los metros finales: Game Face Stakes Gulfstream Park Datos Hípicos

Cuando todo parecía indicar que la victoria correspondía a la castaña Love Like Lucy (número 6), montada por le jinete Nik Juarez y en un final cerrado contra la tordilla Lennilu (número 2), guiada por Jonathan Ocasio, de forma inmediata, en la pantalla del resultado se reflejó la palabra Observación y Reclamo entre ambas potras debido a los tropiezos ocurridos en los metros finales de la carrera.

Los comisarios de Gulfstream Park revisaron el vídeo de la carrera y confirmaron la infracción en la recta final: Love Like Lucy le quita la línea de carrera a Lennilu, la cual avanzaba por el centro de la pista y ante este contratiempo, su jinete (Ocasio) tuvo que buscar un pase hacia la parte externa para intentar mantener el avance.

Tras varios minutos se pudo conocer que se prosperó el reclamo y Love Like Lucy fue distanciada al segundo lugar mientras que Lennilu gana por vía reglamentaria el Game Face Stakes.

El tiempo final fue de 1:10.90 para el recorrido de los 1.200 metros y abonó $2.60 a ganador, $2.10 el placé y $2.10 el show.

La tordilla vencedora fue preparada por Patrick Biancone y logra su sexta victoria en nueve presentaciones en lo que va de su campaña pistera.