¡Arpa, cuatro y maraca en Gulfstream Park!

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El hipódromo de Gulfstream Park celebró este viernes nueve carreras sin corte selectivo en las que los jinetes venezolanos, encabezados por Leonel Reyes Ramos, quien fue el más valioso de la cartelera. Los criollos arrasaron con la programación tras ganar las siete primeras carreras de la jornada.

Gulfstream Park: dominio total de los venezolanos

La jornada inicia con una victoria para el líder de los jinetes del Royal Palm Meet, Samy Camacho ($6.40), quien llevó las riendas de Tie It With a Bow ($6.40) para el entrenador Douglas Nunn. Luego, Edgar Pérez sorprende en la taquilla encima del ejemplar It’s Smoking ($62.60) en yunta con el también venezolano Ramón Minguet.

La tercera de la jornada fue un triunfo para Leonel Reyes Ramos, quien estuvo en los estribos de Jack Kerouac ($29.60) para Ronald Spatz. Acto seguido, Marcos Meneses ($6.40) se lució a bordo de Blond Jack para el entrenador Daniel Hurtak.

En la quinta de la cartelera, el jinete aprendiz Rafael Dumont ($15.80) sumó su primera victoria de por vida en Estados Unidos, con las riendas de la yegua La Cyber del entrenador y propietario José Castro. El campeón aprendiz de Gulfstream Park, Yolber Torres, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Etendre ($12.40) para el entrenador venezolano Ronald Coy.

Leonel Reyes Ramos consigue el doblete en la jornada por intermedio de Answert he Call ($12.60) en la séptima de la programación en yunta con el entrenador de Valencia, Bernardo López.

La jornada en Gulfstream Park, continua este sábado con 11 carreras, con el Game Face Stakes de $100,000 es la estelar de la cartelera que inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.