Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el viernes 22-5-2026

Nueve carreras fueron programadas en la octava semana de Palm Beach

Por

Darwin Dumont
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 04:56 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el viernes 22-5-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este viernes dio inicio a la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A

El jinete Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado y Flavien Prat, se convierten en los más valiosos de la jornada tras conseguir dos triunfos cada uno. De igual manera, el joven piloto venezolano Christopher Elliott, suma otro triunfo para su carrera.  

RIMERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 1:00.23

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 01

Mallet Lady

C. Elliott

 9.26    
2 03

Miss Money Pants

R. Silvera

      
3 02

Beach Life

J. R. Velazquez

      

Entrenador: K. G. McPeek

SEGUNDA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:51.76

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 03 Apalta

F. Prat

2.84

 2.30 2.10
2 07 Shipsational

S. Gónzalez

  

4.52

 3.00
3 04 Petrolo

D. A. Rivera

     3.58

Entrenador: L. Rice

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS (Grama) - TPO 1:38.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 05

Seat At the Table

R. Santana, Jr.

3.82

 2.46 2.10
2 01 Stillthinkingofyou

J. Lezcano

  

4.14

 2.76
3 03

Notable Exchange

J. Alvarado

     2.26

Entrenador:P. Antonacci

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.48

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 01

Paradise Valley

R. Silvera

17.48

 7.02 3.76
2 05

Windsor Gold

A. Wolfsont

  

6.78

 3.64
3 06

Celestial Glaze

R. Santana, Jr.

     3.08

Entrenador: R. Santana, Jr.

QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 08

Call Me Jal

R. Gutiérrez

15.72

 6.70 4.74
2 02

Alma's Law

E. J. Zayas

  

4.04

 3.04
3 01

Fifteen Over

K. Carmouche

     3.66

Entrenador: J. W. Ferraro

SEXTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:45.63

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 05 Scythian

J. Alvarado

4.02

 3.00 2.50
2 03

Saratoga Snow

J. Lezcano

  

8.62

 5.64
3 02

Considerate City

D. Davis

     7.38

Entrenador: W. Mott

SÉPTIMA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:15.68

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 07

T Kraft

J. Alvarado

12.82

 6.96 3.70
2 06

Over and Ollie

J. R. Velazquez

  

9.64

 6.16
3 03

Tuscan Sky

F. Prat

     4.20

Entrenador: W. Mott

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.69

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 09

Felonious

F. Prat

4.28

 3.10 2.28
2 08 Oligarch

J. Castellano

  

5.12

 3.56
3 04

Two Ducks

K. Carmouche

     3.46

Entrenador: T. A. Pletcher

EXACTA (9-8) $25.06

TRIFECTA (9-8-4) $31.63

SUPERFECTA (9-8-4-5) $36.86

DOUBLE (7/9) $48.44

PICK 3 (5/7/9) $110.90

PICK 6 (2,5,7,8/1/8/5,7,8,9,10/7/9) $91.01

PICK 6 (2,5,7,8/1/8/5,7,8,9,10/7/9) $5,460.67

PICK 4 (8/5,7,8,9,10/7/9) $247.23

PICK 5 (1/8/5,7,8,9,10/7/9) $2,278.96

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?