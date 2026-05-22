Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el viernes 22-5-2026

Este viernes dio inicio a la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A
El jinete Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado y Flavien Prat, se convierten en los más valiosos de la jornada tras conseguir dos triunfos cada uno. De igual manera, el joven piloto venezolano Christopher Elliott, suma otro triunfo para su carrera.
RIMERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 1:00.23
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|01
|
Mallet Lady
|
C. Elliott
|9.26
|2
|03
|
Miss Money Pants
|
R. Silvera
|3
|02
|
Beach Life
|
J. R. Velazquez
Entrenador: K. G. McPeek
SEGUNDA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:51.76
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|03
|Apalta
|
F. Prat
|
2.84
|2.30
|2.10
|2
|07
|Shipsational
|
S. Gónzalez
|
4.52
|3.00
|3
|04
|Petrolo
|
D. A. Rivera
|3.58
Entrenador: L. Rice
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS (Grama) - TPO 1:38.08
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|05
|
Seat At the Table
|
R. Santana, Jr.
|
3.82
|2.46
|2.10
|2
|01
|Stillthinkingofyou
|
J. Lezcano
|
4.14
|2.76
|3
|03
|
Notable Exchange
|
J. Alvarado
|2.26
Entrenador:P. Antonacci
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.48
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|01
|
Paradise Valley
|
R. Silvera
|
17.48
|7.02
|3.76
|2
|05
|
Windsor Gold
|
A. Wolfsont
|
6.78
|3.64
|3
|06
|
Celestial Glaze
|
R. Santana, Jr.
|3.08
Entrenador: R. Santana, Jr.
QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|08
|
Call Me Jal
|
R. Gutiérrez
|
15.72
|6.70
|4.74
|2
|02
|
Alma's Law
|
E. J. Zayas
|
4.04
|3.04
|3
|01
|
Fifteen Over
|
K. Carmouche
|3.66
Entrenador: J. W. Ferraro
SEXTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:45.63
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|05
|Scythian
|
J. Alvarado
|
4.02
|3.00
|2.50
|2
|03
|
Saratoga Snow
|
J. Lezcano
|
8.62
|5.64
|3
|02
|
Considerate City
|
D. Davis
|7.38
Entrenador: W. Mott
SÉPTIMA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:15.68
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|07
|
T Kraft
|
J. Alvarado
|
12.82
|6.96
|3.70
|2
|06
|
Over and Ollie
|
J. R. Velazquez
|
9.64
|6.16
|3
|03
|
Tuscan Sky
|
F. Prat
|4.20
Entrenador: W. Mott
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.69
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|09
|
Felonious
|
F. Prat
|
4.28
|3.10
|2.28
|2
|08
|Oligarch
|
J. Castellano
|
5.12
|3.56
|3
|04
|
Two Ducks
|
K. Carmouche
|3.46
Entrenador: T. A. Pletcher
EXACTA (9-8) $25.06
TRIFECTA (9-8-4) $31.63
SUPERFECTA (9-8-4-5) $36.86
DOUBLE (7/9) $48.44
PICK 3 (5/7/9) $110.90
PICK 6 (2,5,7,8/1/8/5,7,8,9,10/7/9) $91.01
PICK 6 (2,5,7,8/1/8/5,7,8,9,10/7/9) $5,460.67
PICK 4 (8/5,7,8,9,10/7/9) $247.23
PICK 5 (1/8/5,7,8,9,10/7/9) $2,278.96