La ganadora Grado 1 Claret Beret muere tras sufrir un colapso cardíaco

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Lo que se rumoraba en horas de la mañana se convirtió lamentablemente en noticia oficial: la yegua de cinco años Claret Beret muere este viernes 22 de mayo, luego de haber ejercitado en el centro de entrenamiento Palm Meadows, en Boynton Beach, Florida.

Su entrenador Saffie Joseph Jr., confirma la noticia a los medios hípicos estadounidenses. Portales como BloodHorse y Thoroughbred Daily News reflejan las palabras del múltiple trainer campeón de Gulfstream Park: “Era una yegua increíble a la que siempre recordaremos. Que descanse en paz”.

Trágico incidente en Florida

Después de ejercitar 4 furlongs (800 metros) en un tiempo de :49.55, el ejemplar sufrió un presunto colapso cardíaco fulminante durante el regreso hacia el establo, según los reportes. La ganadora de siete carreras en 19 salidas y $1,115,834 en premios se había robado las miradas de los medios y la afición con su contundente victoria en el Apple Blossom Handicap (G1), una competencia de $1,250,000 disputada el pasado 11 de abril en el hipódromo de Oaklawn Park.

Claret Beret era una hija de Not This Time en Bessie M, por Medallist, defensora de los colores del Miller Racing LLC. Su primera victoria llegó en su cuarta actuación, en el hipódromo de Ellis Park. Posteriormente, logró ganar en circuitos emblemáticos como Keeneland, Remington Park, el mencionado Oaklawn Park y Gulfstream Park, donde este año se impuso en el Royal Delta Stakes (G3).

En su historial también se registra que pasó por el ring de ventas en dos ocasiones. La primera fue en la subasta de Keeneland de enero de 2022, donde fue adquirida por $85,000 por el agente Peter Pugh para el Cherry Knoll Farm. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año —en la venta de yearlings de Keeneland- David Redvers paga por ella $375,000 y después es llevada a la pista bajo la tutela de Joseph Jr.