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Meridiano Hípico te da los datos para las carreras internacionales con La Previa Hípica

La marca deportiva de Venezuela ofrece sus picks para las carreras internacionales con los especialistas en la hípica norteamericana

Por

Meridiano

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 02:32 pm
Meridiano Hípico te da los datos para las carreras internacionales con La Previa Hípica
Foto: Gulfstream Park
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Este sábado 23 de mayo, el calendario hípico en Gulfstream Park estará llena de emoción con una programación de 11 competencias. La jornada destaca por la disputa de un evento selectivo, el Game Face Stakes con una bolsa de $100,000, el cual promete emociones de alto nivel para los aficionados.

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Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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