Jinete venezolano triunfa en Estados Unidos y define su próximo objetivo en La Rinconada

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Este viernes 22 de mayo se realizó la jornada con ocho competencias en el Hipódromo de Belterra Park, situado en la ciudad de Cincinnati en el estado de Ohio.

A la altura de la tercera del programa se corrió un Claiming de 8.000 dólares para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.664 metros y con la nómina de cuatro participantes inscritos, pues retiraron a última hora a Nice Shot Doug (número 4).

Jinete venezolano: Primera victoria del año en Belterra Park

El ganador de dicha prueba fue para el castaño cuatroañero Garrincha (número 3), montado por el jinete venezolano Keyner Zonett, y presentado por su compatriota Gerard Ochoa para los colores del GOP Racin Stable.

El pupilo de Ochoa dejó crono en 1:45.29 para el recorrido de 1.664 metros (1 milla y 70 yardas) y abonó $7.20 por concepto de ganador y $3.60 el place.

En entrevista vía telefónica para Meridiano Web, el jockey criollo comentó acerca del desarrollo de la carrera: “Desde que salí con el caballo, la pista estaba fangosa y en toda la carrera el ejemplar estaba un poco negado hasta que lo llevé hacia la baranda y fue cuando el caballo respondió y salió victorioso”.

Con este triunfo Garrincha suma su tercera victoria en 19 presentaciones en su campaña mientras que el látigo Zonett logra su primera competencia en esta temporada 2026 y la número 11 en toda su carrera profesional en los óvalos estadounidenses.

Ficha biográfica: Trayectoria profesional Datos hípicos

Cabe destacar que este jockey nació el 13 de octubre de 1995 en el sector de La Pomona en la ciudad de Maracaibo y comenzó su vida hípica en el año 2011 en el recordado Hipódromo de Santa Rita, luego montó en Valencia y por último en el óvalo caraqueño por lo que dejó un aproximado de 150 victorias entre los tres hipódromos venezolanos.

En el año 2018 se fue para República Dominicana donde hizo campaña en el Hipódromo V Centenario y conquistó la Doble Corona.

Ahora bien, desde el año 2022, el joven zuliano realiza campaña en la Unión Americana donde ha competido en: Santa Anita Park, Tampa Bay Downs, Delaware Park, Turfway Park, Charles Town, Mahoning Valley y en este momento en Belterra Park, pues este sábado tendrá un solo compromiso en la tercera competencia.

En cuanto a los jinetes venezolanos que le gusta Zonett y siente mucha admiración es con Ángel Alciro Castillo, Jaime “Pocho” Lugo y Santiago González.

Planes para viajar a Venezuela

Asimismo, Zonett anunció en la presente entrevista telefónica que entre sus planes será regresarse próximamente a Venezuela para reaparecer en el hipódromo La Rinconada.

También señaló que el motivo de su regreso a nuestro país es porque extraña la fanaticada hípica, y manifestó sentirse contento por la mejoría del hipismo venezolano, además de extrañar a sus padres.