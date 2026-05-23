Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 23 de mayo

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, contará con once carreras, que incluye el Game Face stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.600m, arena (12:50 p.m. VEN)
- I Walk The Night (6) a pesar de no hacerlo bien en sus carreras previas, el lote que le sale al paso puede derrotarlo.
- Vekoma Velocity (7) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y, con ese buen resultado, parece ser el rival a batir.
- Dominican Pirate (5) finalizó tercero en su última carrera y hay que tomarlo en cuenta.
Segunda carrera: 1.664m, tapeta (1:22 p.m. VEN)
- Slewty Princess (1) ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser la favorita.
- Stella Bionda (6) es ganadora en distancia similar. Cuidado porque se puede recuperar aca.
- Viscountess Red (4) también merece ser tenida en cuenta.
Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)
- Lomax (1) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría mejorar su actuación aquí.
- Operation Torch (1) su carrera anterior lo hace temible. Cuidado que regresa para el triunfo.
- Hillbilly Bob (7) merece ser tenido en cuenta.
Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)
- Junction Road (2) se perfila como el favorito tras su victoria en esta misma distancia y pista la última vez, y un tercer puesto en una carrera de stakes.
- Sing Sing (4) es ganador tres veces en la milla. Es capaz de reverdecer laureles de nuevo.
- Act A Fool (5) también merecen ser tenidos en cuenta.
Quinta carrera, 1.200m, arena (2:58 p.m. VEN)
- Action Delight (8) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción.
- Awegod (7) su carrera anterior lo calificada para este compromiso. No debe ser desestimado para las jugadas.
- Illustration (9) también merece ser considerada.
Sexta carrera: 1.664m, tapeta (3:30 p.m. VEN)
- World Traveler (8) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y se perfila como el rival a batir gracias a su regularidad.
- One Of One (5) es ganadora de siete carreras en distancias similares. Hace su debut en este establo. Olviden su mas recientes.
- Z First (2) merece ser tenido en cuenta.
Séptima carrera: 1.200, arena (4:04 p.m. VEN)
- Noble J (2) regresa sin Blinkers para este compromiso. Tachen su dos anteriores.
- Langvad (6) le toca esta carrera que en teoría es más fácil. No lo desestimen.
- Final Payment (4) se perfila como uno de los rivales a batir tras ganar sus tres últimas carreras.
Octava carrera; 1.700m, tapeta (4:34 p.m. VEN)
- Eton (3) es ganador de tres carreras en distancias similares. Tiene buen potencial para este tipo de superficie.
- Border War (6) terminó segundo por poco en césped la última vez y podría ser difícil de vencer al volver a la tierra.
- Salvattore Prince (2) debe ser considerado para las apuestas.
Novena carrera; 1.300m, arena (5:06 p.m. VEN)
- Con Compania (1) es ganador de 11 carreras en distancias cortas y su historial en este recorrido lo hace temible.
- Practically Dark (3) baja de nivel tras su decepcionante actuación en Oaklawn Park la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo aquí anteriormente.
- Guns Loaded (5) es ganador en estas distancias similares. Tiene mucha calidad y baja de categoría.
Décima carrera; 1.200m, arena, Game Face Stakes $100,000 (5:37 p.m. VEN)
- LENNILU (2) parece ser el rival a batir a pesar de su decepcionante actuación en la categoría 3 la última vez. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.
Undécima carrera; 1.700m, tapeta (6:07 p.m. VEN)
- Silly Risk (7) podría ser el rival a batir a pesar de un debut flojo al bajar de categoría, pasando de una carrera para debutantes.
- Whiskey Whim (10) terminó segundo por poco en su última salida
- Megowan Street (5) mostró potencial al quedar tercero.