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Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 23 de mayo

La información para combinar en el programa del Palm Meet

Por

Darwin Dumont
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 23 de mayo
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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que incluye el Game Face stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (12:50 p.m. VEN)

  • I Walk The Night (6) a pesar de no hacerlo bien en sus carreras previas, el lote que le sale al paso puede derrotarlo.
  • Vekoma Velocity (7) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y, con ese buen resultado, parece ser el rival a batir.
  • Dominican Pirate (5) finalizó tercero en su última carrera y hay que tomarlo en cuenta.

Segunda carrera:  1.664m, tapeta (1:22 p.m. VEN)

  • Slewty Princess (1) ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser la favorita.
  • Stella Bionda (6) es ganadora en distancia similar. Cuidado porque se puede recuperar aca.
  • Viscountess Red (4) también merece ser tenida en cuenta.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

  • Lomax (1) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría mejorar su actuación aquí.
  • Operation Torch (1) su carrera anterior lo hace temible. Cuidado que regresa para el triunfo.
  • Hillbilly Bob (7) merece ser tenido en cuenta.  

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

  • Junction Road (2) se perfila como el favorito tras su victoria en esta misma distancia y pista la última vez, y un tercer puesto en una carrera de stakes.
  • Sing Sing (4) es ganador tres veces en la milla. Es capaz de reverdecer laureles de nuevo.
  • Act A Fool (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.200m, arena (2:58 p.m. VEN)

  • Action Delight (8) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción.
  • Awegod (7) su carrera anterior lo calificada para este compromiso. No debe ser desestimado para las jugadas.
  • Illustration (9) también merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.664m, tapeta (3:30 p.m. VEN)

  • World Traveler (8) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y se perfila como el rival a batir gracias a su regularidad.
  • One Of One (5) es ganadora de siete carreras en distancias similares. Hace su debut en este establo. Olviden su mas recientes.
  • Z First (2) merece ser tenido en cuenta.

Séptima carrera: 1.200, arena (4:04 p.m. VEN)

  • Noble J (2) regresa sin Blinkers para este compromiso. Tachen su dos anteriores.
  • Langvad (6) le toca esta carrera que en teoría es más fácil. No lo desestimen.
  • Final Payment (4) se perfila como uno de los rivales a batir tras ganar sus tres últimas carreras.

Octava carrera; 1.700m, tapeta (4:34 p.m. VEN)

  • Eton (3) es ganador de tres carreras en distancias similares. Tiene buen potencial para este tipo de superficie.
  • Border War (6) terminó segundo por poco en césped la última vez y podría ser difícil de vencer al volver a la tierra.
  • Salvattore Prince (2) debe ser considerado para las apuestas.

Novena carrera; 1.300m, arena (5:06 p.m. VEN) 

  • Con Compania (1) es ganador de 11 carreras en distancias cortas y su historial en este recorrido lo hace temible.
  • Practically Dark (3) baja de nivel tras su decepcionante actuación en Oaklawn Park la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo aquí anteriormente.
  • Guns Loaded (5) es ganador en estas distancias similares. Tiene mucha calidad y baja de categoría.

Décima carrera; 1.200m, arena, Game Face Stakes $100,000 (5:37 p.m. VEN)

  • LENNILU (2) parece ser el rival a batir a pesar de su decepcionante actuación en la categoría 3 la última vez. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Undécima carrera; 1.700m, tapeta (6:07 p.m. VEN) 

  • Silly Risk (7) podría ser el rival a batir a pesar de un debut flojo al bajar de categoría, pasando de una carrera para debutantes.
  • Whiskey Whim (10) terminó segundo por poco en su última salida
  • Megowan Street (5) mostró potencial al quedar tercero.

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