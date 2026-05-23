Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 23 de mayo

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la octava semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que incluye el Game Face stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (12:50 p.m. VEN)

I Walk The Night (6) a pesar de no hacerlo bien en sus carreras previas, el lote que le sale al paso puede derrotarlo.

a pesar de no hacerlo bien en sus carreras previas, el lote que le sale al paso puede derrotarlo. Vekoma Velocity (7) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y, con ese buen resultado, parece ser el rival a batir.

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y, con ese buen resultado, parece ser el rival a batir. Dominican Pirate (5) finalizó tercero en su última carrera y hay que tomarlo en cuenta.

Segunda carrera: 1.664m, tapeta (1:22 p.m. VEN)

Slewty Princess (1) ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser la favorita.

ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser la favorita. Stella Bionda (6) es ganadora en distancia similar. Cuidado porque se puede recuperar aca.

es ganadora en distancia similar. Cuidado porque se puede recuperar aca. Viscountess Red (4) también merece ser tenida en cuenta.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Lomax (1) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría mejorar su actuación aquí .

terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría mejorar su actuación aquí Operation Torch (1) su carrera anterior lo hace temible. Cuidado que regresa para el triunfo.

su carrera anterior lo hace temible. Cuidado que regresa para el triunfo. Hillbilly Bob (7) merece ser tenido en cuenta.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Junction Road (2) se perfila como el favorito tras su victoria en esta misma distancia y pista la última vez, y un tercer puesto en una carrera de stakes .

se perfila como el favorito tras su victoria en esta misma distancia y pista la última vez, y un tercer puesto en una carrera de stakes Sing Sing (4) es ganador tres veces en la milla. Es capaz de reverdecer laureles de nuevo.

es ganador tres veces en la milla. Es capaz de reverdecer laureles de nuevo. Act A Fool (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.200m, arena (2:58 p.m. VEN)

Action Delight (8) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción .

terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción Awegod (7) su carrera anterior lo calificada para este compromiso. No debe ser desestimado para las jugadas.

su carrera anterior lo calificada para este compromiso. No debe ser desestimado para las jugadas. Illustration (9) también merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.664m, tapeta (3:30 p.m. VEN)

World Traveler (8) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y se perfila como el rival a batir gracias a su regularidad .

terminó en un sólido segundo lugar la última vez y se perfila como el rival a batir gracias a su regularidad One Of One (5) es ganadora de siete carreras en distancias similares. Hace su debut en este establo. Olviden su mas recientes.

es ganadora de siete carreras en distancias similares. Hace su debut en este establo. Olviden su mas recientes. Z First (2) merece ser tenido en cuenta.

Séptima carrera: 1.200, arena (4:04 p.m. VEN)

Noble J (2) regresa sin Blinkers para este compromiso. Tachen su dos anteriores.

regresa sin Blinkers para este compromiso. Tachen su dos anteriores. Langvad (6) le toca esta carrera que en teoría es más fácil. No lo desestimen.

le toca esta carrera que en teoría es más fácil. No lo desestimen. Final Payment (4) se perfila como uno de los rivales a batir tras ganar sus tres últimas carreras.

Octava carrera; 1.700m, tapeta (4:34 p.m. VEN)

Eton (3) es ganador de tres carreras en distancias similares. Tiene buen potencial para este tipo de superficie .

es ganador de tres carreras en distancias similares. Tiene buen potencial para este tipo de superficie Border War (6) terminó segundo por poco en césped la última vez y podría ser difícil de vencer al volver a la tierra .

terminó segundo por poco en césped la última vez y podría ser difícil de vencer al volver a la tierra Salvattore Prince (2) debe ser considerado para las apuestas.

Novena carrera; 1.300m, arena (5:06 p.m. VEN)

Con Compania (1) es ganador de 11 carreras en distancias cortas y su historial en este recorrido lo hace temible .

es ganador de 11 carreras en distancias cortas y su historial en este recorrido lo hace temible Practically Dark (3) baja de nivel tras su decepcionante actuación en Oaklawn Park la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo aquí anteriormente.

baja de nivel tras su decepcionante actuación en Oaklawn Park la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo aquí anteriormente. Guns Loaded (5) es ganador en estas distancias similares. Tiene mucha calidad y baja de categoría.

Décima carrera; 1.200m, arena, Game Face Stakes $100,000 (5:37 p.m. VEN)

LENNILU (2) parece ser el rival a batir a pesar de su decepcionante actuación en la categoría 3 la última vez. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Undécima carrera; 1.700m, tapeta (6:07 p.m. VEN)