Gabriel Márquez emula la gloria de Cañonero II con un triunfo magistral en el Clásico "Juan Arias" (GI)

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El óvalo de La Rinconada fue escenario de una jornada de lujo este domingo 24 de mayo de 2026. La reunión número 22 del año presentó un exigente programa de 13 competencias, donde la VI edición del Clásico "Juan Arias" (Grado I) se consolidó como la principal atracción. La prueba, disputada en un recorrido de 1.600 metros, finalizó con el triunfo del ejemplar importado Ekati King.

Este evento rindió un justo homenaje a Juan Arias, el legendario entrenador de Cañonero II. Aquel purasangre, criado en Estados Unidos pero con formación profesional en Venezuela, protagonizó una de las mayores hazañas del deporte mundial. Bajo la conducción del "Monstruo" Gustavo Ávila, el caballo conquistó el Kentucky Derby de 1971 y grabó el nombre de Venezuela en la historia del hipismo internacional.

Un desafío para la historia: La Rinconada

Como adelantó el equipo de redactores de Meridiano Web, esta carrera selectiva presentó un matiz especial para dos profesionales del entrenamiento. Solo Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez poseían la oportunidad real de completar la "trilogía de la gloria", compuesta por los clásicos que honran a los protagonistas de 1971: Cañonero, Gustavo Ávila y Juan Arias.

Fernando Parilli Araujo acudió a la cita con los trofeos de los clásicos Cañonero (Kandinsky, 2019) y Gustavo Ávila (Sharapova, 2021) en sus vitrinas. En esta ocasión, el preparador presentó a Lured Awar (USA) y Tuco Salamanca; sin embargo, sus pupilos ocuparon el cuarto y séptimo lugar del marcador, respectivamente.

La consagración de Gabriel Márquez: R22 Selectiva

Por su parte, Gabriel Márquez emuló dicha pauta histórica. El joven profesional ya contaba con triunfos en el Clásico Cañonero (Shakman, 2021) y en el Clásico Gustavo Ávila (Paomi Police, 2023). La tarde dominical representó el reto definitivo para su trayectoria.

Márquez presentó en condiciones excepcionales a Magicshadow (USA) y Ekati King (USA). Este último, bajo la conducción impecable de Johan Aranguren, tomó ventaja en la recta final y se adjudicó la victoria con un tiempo de 97.4 para la distancia.

Con este resultado, Gabriel Márquez alcanzó la hazaña de conquistar las tres pruebas selectivas que conmemoran la gesta del 71. Este triunfo no solo engrandece su currículo personal, sino que ratifica su dominio en las pruebas de jerarquía del hipismo nacional. Ekati King, ahora ganador de Grado I, se posiciona como una de las piezas más sólidas dentro de la cuadra del líder del meeting.