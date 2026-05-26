Así fue cómo nació la Bibia del Hipismo Gaceta Hípica hace 76 años

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En los últimos 76 años, Venezuela ha contado con un testigo silencioso que ha acompañado su historia deportiva, política, social y cultural. Se trata de una publicación que, con el tiempo, se ha convertido en un referente sociocultural y deportivo, al punto de formar parte de la idiosincrasia nacional: Gaceta Hípica, conocida hoy como la biblia del hipismo venezolano.

Millones de historias, vivencias y emociones han estado ligadas a esta revista semanal, presente en la vida de políticos, religiosos, deportistas, empresarios, transportistas y ciudadanos de todas las profesiones. Sin embargo, el origen de Gaceta Hípica, ese acompañante fiel del aficionado venezolano, es una historia que pocas veces se ha contado en su justa dimensión. Su nacimiento marcó el inicio de una de las rivalidades periodísticas más icónicas del país, ligada a la pasión por el turf criollo, primero en el Hipódromo Nacional El Paraíso y, desde 1959, en La Rinconada.

Los inicios: La Fusta y el germen de la competencia

Para entender el origen de Gaceta Hípica, es necesario remontarse a 1946, cuando Hernán “Chiquitín” Ettedgui, con su pasión por el turf criollo, fundó La Fusta, el primer tabloide con retrospectos hípicos en el país, inspirado en el norteamericano Daily Racing Farms. Pese a su éxito inicial, Ettedgui no contaba con los recursos económicos para sostener la publicación, por lo que recurrió a su amigo "El Maestro Avilán", quien le proporcionó financiamiento y litografía.

En 1950, Rodolfo “Pibe” Pereira, propietario de purasangres y asiduo del Hipódromo El Paraíso, conoció la revista estadounidense Bloodhorse y concibió la idea de crear una publicación similar en Venezuela. Sin embargo, carecía de los contactos y recursos para llevarla a cabo. Ahí entraron en escena los hermanos Martín Pineda, Benigno y Jaime, quienes aportaron el capital y la litografía necesarios para fundar Gaceta Hípica, cuya primera edición salió el 26 de mayo de 1950. Así nació una rivalidad histórica con La Fusta.

El cambio de formato y la consolidación

Pese a la competencia, una decisión de Pereira definiría el destino de Gaceta Hípica. Luego de 16 ediciones en formato tabloide, optó por transformarla en revista, inspirado en Bloodhorse. Con este cambio, logró un diseño más compacto y organizado, lo que facilitó su uso para los aficionados. La estrategia surtió efecto, convirtiéndose rápidamente en la publicación preferida de la alta sociedad que frecuentaba El Paraíso.

El respaldo de destacados escritores deportivos como Armando Pacheco Martínez y Francisco Andrade Álvarez también contribuyó al auge de la revista, que no solo reseñaba las carreras semanales, sino que también incluía estadísticas nacionales de entrenadores, jockeys, haras, studs y linajes de ejemplares, además de cobertura internacional del turf en Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos e Inglaterra.

La venta y la era del Bloque De Armas

Problemas económicos llevaron a Pereira a vender el 50% de la revista a los hermanos Martín. Sin embargo, su adicción al juego lo obligó a ceder el resto de su participación y quedarse como empleado de su propia creación. Ese mismo año, los hermanos Martín vendieron Gaceta Hípica a la familia De Armas, propietaria del Bloque De Armas.

Desde entonces, la revista se convirtió en el pilar del conglomerado editorial ubicado en la avenida San Martín, ampliando su alcance con un programa televisivo y presencia en redes sociales. A sus 76 años, sigue evolucionando y proyectándose al futuro.

Hablar de Venezuela es hablar de Gaceta Hípica. Su influencia trasciende el hipismo y se refleja en la cultura popular, donde muchas expresiones cotidianas tienen raíces en el mundo de las carreras de caballos. Y así, con la pasión intacta por el turf, la revista sigue marcando el paso. ¡Por otros 76 años de Gaceta Hípica!