Cambios de última hora en Valencia: Segunda válida pierde a una de sus principales cartas

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La actividad hípica valenciana continúa este sábado 30 de mayo con el desarrollo de la reunión número 14 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con la cartelera de ocho competencias que incluye una prueba selectiva dentro del 5y6 nacional.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Favorita

En horas de la mañana de este viernes 29 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció por sus plataformas digitales un nuevo retiro oficial que tampoco estará presente en la jornada del 5y6 sabatino.

Se trata del ejemplar Money Cleaner (número 3), pues estaba inscrita para la cuarta del programa, segunda válida lo que es una prueba para yeguas de tres y más años, debutantes perdedoras y ganadoras de una carrera. Las ganadoras de una carrera sin figurar las últimas cuatro actuaciones del primero al tercer lugar en su lote, en distancia de 1.100 metros.

Money Cleaner, una yegua de cinco años, nacida y criada en el Haras La Celeste contaba con la monta del jinete Winder Véliz y entrenada por Edwin Pimentel para el Stud “B2 & G2”, al mismo tiempo se perfilaba como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

En su última, la hija de Farraj en Money Up llega tercera a siete cuerpos de la ganadora Reina Duquesa el pasado día sábado nueve de mayo del presente año.

Motivo del retiro: Hinava R14

A través de la información del INH publicada este mismo viernes, la razón del retiro de Money Cleaner por Enganche Rotuliano del Miembro Posterior Derecho. Con este retiro ya son un total de cuatro ejemplares que no se darán de la partida hasta el momento en la reunión 14.