Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 30-5-2026

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La emoción del turf nacional no se detiene. Este sábado 30 de mayo, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 14 de la temporada 2026.

La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de ocho competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Velocidad y Coraje

El evento central de la tarde será la Copa Tuki Montón, una prueba que se disputará a altura de la séptima del programa, quinta válida para el 5y6 Nacional.

Distancia: 1.200 metros.

Protagonistas: Caballos de 3 y más años.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en un bonito duelo de candidatos: Masttery y King Bulbs, donde uno de ellos definirá la victoria en la edición de la copa en homenaje al sexto Triple Coronado de Valencia.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Pintada (6) - La De Nino (4) - Mariecurie (1). Stella Cadente (1) - Queen Of South (3) - Amor Amor (5). Kiss Cocoa (8) - Money Wise (4) - Preciosa Dolores (1). La Suprema (2) - Money Cleaner (3) - Guapachosa (7). Endora (8) - My Peggy Mate (4) - Anarita Spirit (5). King of Success (5) - Vermhelo (7) - Susurro (9). Masttery (5) - King Bulbs (4) - Super Mathias (7). Jolgorio (4) - Forum Jet (7) - Roberto Erre (5).

Fijo: Kiss Cocoa.

Dato: Masttery.

Buen dividendo: King of Success.