Última hora en Hinava: Reportan el primer retiro oficial para el 5y6 de la Reunión 14

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En horas de la tarde de este miércoles 27 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de sus plataformas digitales, el retiro oficial de una yegua programada para la reunión 14 en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava).

Yegua: Retiro R14 Hinava Datos hípicos

La baja oficial corresponde a la yegua Sweet Genesis (número 9), inscrita inicialmente en la quinta carrera de la programación, compromiso que además representa la tercera válida para el 5y6 Nacional. Esta prueba, con un recorrido de 1.200 metros, está reservada para yeguas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo).

Cabe destacar que la nacida y criada en el Haras San Joaquín tiene campaña de 35 actuaciones para tres triunfos y contaba con el entrenamiento de Germán Rojas Jr.

Su última aparición en pruebas públicas fue el dos de mayo del pasado año donde arribó en la séptima casilla en carrera ganada por Enigma.

Motivo del retiro: Hinava

Sweet Genesis es un producto de King Fire en AP Dancer y defendía para los colores del Stud “Regalado Casanova & Moreno” no estará presente en la mencionada prueba válida por presentar: Cólico.