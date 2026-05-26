HINAVA: La Copa "Tuki Montón" encabeza la decima tercera reunión del año en Valencia

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El Hipódromo Nacional de Valencia retoma su actividad oficial este sábado 30 de mayo con la celebración de la reunión número 13 de la presente temporada. La cartelera del óvalo del Cabriales consta de ocho competencias de alto nivel, con el inicio del tradicional 5y6 nacional pautado para la tercera carrera de la tarde.

En esta ocasión, la jornada adquiere un matiz especial, pues el evento central de la programación se disputará dentro del ciclo válido, factor que promete un incremento en el interés de los apostadores y una mayor emoción en la jugada preferida de la afición.

Un tributo a la leyenda del Cabriales: R13

La prueba estelar de este fin de semana rinde homenaje a la memoria de Tuki Montón, cuya huella en la arena valenciana resulta imborrable. Más allá de su condición como el sexto triplecoronado de este circuito, el alazán destacó por una valentía inquebrantable a lo largo de sus 41 presentaciones públicas.

Con un registro de 13 triunfos y una longevidad deportiva poco común en el purasangre, este ícono del turf regional se ganó el respeto de sus rivales y el fervor de las tribunas. Su grandeza trascendió los fríos números de la estadística para transformarse en un símbolo de orgullo para el hipismo carabobeño.

5y6 nacional: Reunión 13 Carreras Récord

El sistema de apuestas del 5y6 nacional en el óvalo de Valencia demuestra una solidez envidiable. Esta consistencia se refleja en la obtención de cuatro montos récord de forma consecutiva, lo cual ratifica la confianza de la afición. Tras alcanzar una marca histórica de Bs 100.176.540,00 en la jornada previa, todas las proyecciones apuntan a que esta cifra quedará atrás en la nueva reunión de carreras.

Siete aspirantes por la gloria y un premio especial: Quinta Válida

La Copa Tuki Montón está pautada para las 4:30 de la tarde en una distancia de 1.200 metros. Además del prestigio que otorga el trofeo, la competencia cuenta con un incentivo adicional de $14.400 en premios especiales. El llamado atrajo a una selecta nómina de siete ejemplares de tres y más años, quienes buscarán inscribir su nombre en el historial de esta importante selectiva.

La lista de participantes y sus respectivos conductores queda conformada de la siguiente manera:

Forzesco: Contará con la conducción de José Gilberto Hernández.

Sobrador: El fusta Winder Véliz asumirá la responsabilidad de sus riendas.

New Rocket: Será guiado por el jinete José Tuarez.

King Bulbs: El efectivo Hemirxon Medina figura como su conductor oficial.

Masttery: El experimentado "General" Jaime Lugo buscará una nueva victoria selectiva.

Skull Trooper: Francisco Quevedo será el encargado de dirigir su esfuerzo en la pista.

Super Mathias: La monta recae sobre Fernando José García, quien llega tras su destacada campaña en este óvalo.

La presencia de jinetes de primer orden y la paridad de los inscritos garantizan un espectáculo de altura en el tramo de velocidad. La afición hípica nacional pone su mirada en Valencia para presenciar este duelo de colosos, donde la estrategia en los primeros metros resultará determinante para alcanzar el éxito en la meta.