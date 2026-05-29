La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°23

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la semana 23 por las publicaciones del BloqueDeArmas

¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Rozagante 10 The Notoriou 8 Quantum Leap 5 Gran Victorioso 3 Hermano Miguel 3 Gran Andrés 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Honey Time 12 Preciosa 7 Princess Atena 5 Prioritise 3 Laddy Issa 2 Acanelada 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Hollywood 14 Look at Daddy 9 Tío Carlitos 6 Doble Ataque 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Poloroid 15 Red Time 7 Quiriquireño 5 Regal Holiday 1 Gran Hacedión 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS El Relámpago 12 Colossus 11 Gran Alabama 4 Gran Pepe 3

SEXTA VÁLIDA