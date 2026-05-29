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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°23

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Meridiano

Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 07:00 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°23
José Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Rozagante 10
The Notoriou 8
Quantum Leap 5
Gran Victorioso 3
Hermano Miguel  3
Gran Andrés 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Honey Time  12
Preciosa 7
Princess Atena 5
Prioritise 3
Laddy Issa 2
Acanelada 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Hollywood 14
Look at Daddy 9
Tío Carlitos 6
Doble Ataque 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Poloroid 15
Red Time 7
Quiriquireño 5
Regal Holiday 1
Gran Hacedión  1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
El Relámpago 12
Colossus 11
Gran Alabama 4
Gran Pepe 3

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
No Time To Wait 13
Employedofthemonth 12
Easyasyouplease 5

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