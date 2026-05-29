La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°23

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la semana 23 por las publicaciones del BloqueDeArmas
¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Rozagante
|10
|The Notoriou
|8
|Quantum Leap
|5
|Gran Victorioso
|3
|Hermano Miguel
|3
|Gran Andrés
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Honey Time
|12
|Preciosa
|7
|Princess Atena
|5
|Prioritise
|3
|Laddy Issa
|2
|Acanelada
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Hollywood
|14
|Look at Daddy
|9
|Tío Carlitos
|6
|Doble Ataque
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Poloroid
|15
|Red Time
|7
|Quiriquireño
|5
|Regal Holiday
|1
|Gran Hacedión
|1
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|El Relámpago
|12
|Colossus
|11
|Gran Alabama
|4
|Gran Pepe
|3
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|No Time To Wait
|13
|Employedofthemonth
|12
|Easyasyouplease
|5