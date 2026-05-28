Desafío al favoritismo: El enemigo principal de la primera válida brilla en sus entrenamientos en La Rinconada

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Con solo unos días para que la afición hípica se deleite con una nueva reunión de carreras en la arena caraqueña, empiezan a brillar varios nombres de ejemplares que podrían alzarse como los vencedores este domingo.

La jornada se presenta emocionante, con un total de 13 carreras programadas, que tiene un 5y6 que se muestra con mucha paridad y que de seguro abona excelentes dividendos.

Datos hípicos: Ajuste cómodo La Rinconada

El óvalo de La Rinconada se prepara para dar inicio al tradicional juego de las mayorías este domingo. La octava competencia del programa, pautada para las 3:55 de la tarde, servirá como la primera válida de la jornada. En este lote, el entrenador Freddy Petit presenta de manera oficial al ejemplar The Notorious, un velocista que acapara las miradas de los analistas tras registrar un periodo de 36 días sin actividad pública en pruebas oficiales.

El compromiso reúne a una selectiva nómina de ejemplares de cuatro años, tanto nacionales como importados, ganadores de una carrera. Aunque la lista original contemplaba la participación de 12 aspirantes, la deserción a última hora del ejemplar Astro Zeta dejó la nómina definitiva en 11 competidores. La bolsa de premios a repartir asciende a un total de 27.040 dólares, una de las recompensas más atractivas de la programación dominical.

Nueva conducción para el pupilo del Haras Gran Sol

Para este importante compromiso en el inicio de la polla nacional, el hijo de Vacation saltará por el puesto de pista número cuatro, una ubicación que le otorgará flexibilidad táctica al momento del orden de partida. La principal novedad en torno al defensor de estos colores radica en el cambio de jinete, pues el experimentado fusta Iván Pimentel Jr. asumirá la responsabilidad de la conducción por primera vez en el historial pistero del caballo.

El linaje del Haras Gran Sol, establecimiento encargado de la cría y nacimiento de este corredor castaño de cuatro años, se pondrá a prueba en una distancia propicia para sus capacidades físicas y profesionales.

En busca de la redención tras un amargo segundo lugar

La última actuación pública de The Notorious data del pasado 25 de abril de 2026. En aquella oportunidad, el veloz corredor contó con los servicios profesionales del jinete May Romero Quintero y ejecutó una estrategia de punta. El pupilo de Freddy Petit dominó con solvencia la mayor parte del trayecto; sin embargo, el desgaste inicial le pasó factura en los metros decisivos de la recta final.

En los 150 metros definitivos, The Notorious cedió terreno ante el avance arrollador del ejemplar Noah, rival que a la postre cruzó la raya de sentencia con una clara ventaja de seis cuerpos y un cuarto. Con el ajuste en los entrenamientos y una conducción que promete mayor dosificación de la velocidad, el establo de Petit confía en obtener la victoria en este importante cotejo.

Se trata de la séptima oportunidad en la que esta dupla profesional coincide en la programación oficial. Tras varios intentos en la campaña, el éxito en la jornada de este domingo les permitirá estrenarse de manera conjunta en el padock de vencedores

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 27 de mayo del 2026, arrojaron que The Notoriou: 14,4 31 (400MTS) (EP) de segunda vuelta, en larecta de enfrente de carreron super cómodo con remate de 16,1 con el mismo Pimentel Jr., de acuerdo a los informes emitidos por La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Los Enemigos de la carrera: La Rinconada Caballos