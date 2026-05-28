La advertencia de Humberto Correia Jr.: "No dejen fuera de sus combinaciones a Gran Pepe" en La Rinconada

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El panorama del hipismo nacional destaca la labor de los profesionales que optimizan al máximo sus recursos. Humberto Correia Jr. pertenece a este grupo. El joven preparador mantiene un ritmo impecable en el óvalo de Coche; aunque no posee una de las caballerizas más numerosas del patio, cada inscripción en el programa oficial se traduce en un peligro latente para sus rivales.

Las estadísticas respaldan su campaña actual en La Rinconada. En el transcurso del segundo meeting de la temporada, Correia Jr. registra una efectividad inmaculada del 100%. Cada ejemplar presentado bajo su firma ha cruzado la meta en el primer lugar, un balance perfecto que ratifica la precisión de su trabajo en la cancha.

La modalidad del reclamo rinde frutos: Carreras

El regreso de las competencias de reclamo al circuito capitalino dinamiza el mercado local y abre nuevas oportunidades para los inversionistas del deporte. Gracias a este sistema, preparadores y propietarios logran la adquisición de piezas listas para la competencia.

Bajo esta condición se produjo el cambio de establo de Gran Pepe. El selectivo hijo de King Seraf defiende desde ahora las sedas del Stud "Bou Stables" y cuenta con la tutela profesional de Humberto Correia Jr., luego de que sus nuevos dueños concretaran la compra por una inversión de Bs 8.768.145,60.

Reporte desde la tribuna de los 1.000 metros: La Rinconada

El equipo periodístico de Meridiano Web conversó con el entrenador en las inmediaciones de la pista de La Rinconada, específicamente en la tribuna de los 1.000 metros. Con un balance de 28 días de acondicionamiento en su nuevo hogar, el profesional compartió sus impresiones sobre las condiciones físicas del caballo de cara al compromiso de este domingo.

"Este ejemplar se encuentra muy bien en cancha. Efectivamente, este domingo realizará su primera actuación bajo mi entrenamiento. Por el momento que atraviesa, consideramos que hará una gran carrera en la distancia de 1.500 metros. Les pido que no lo dejen fuera de sus combinaciones del 5y6", afirmó Correia Jr. con optimismo.

El nieto de Water Poet viene de ocupar el segundo lugar en su anterior presentación, oportunidad en la cual contó con los servicios del jinete Winder Véliz. Para este nuevo desafío en el trayecto de milla y un octavo (1.500 metros), la conducción recaerá en el fusta Francisco Quevedo, una monta que genera enorme expectativa entre los aficionados de la polla nacional.