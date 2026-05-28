Última hora en La Rinconada: Yegua oficializa su baja en el ciclo no válido de la R23

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Listas las inscripciones para la reunión 23 de este domingo 31 de mayo. Esta nueva jornada del segundo meeting presentará 13 competencias públicas sin pruebas selectivas de Grado en la programación, pero añadirá un atractivo llamado condicional especial para caballos nacionales.

Yegua: Retiro Ciclo No Válido R23 La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la noche de este miércoles 27 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó por medio de sus redes sociales el retiro de una yegua que no estará en acción en la mencionada cartelera dominical.

Se trata de la castaña Nonni Time (número 6), estaba inscrita para participar en la séptima carrera, lo que será el cierre del ciclo no válido reservada para yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

La pupila del Stud Excelso contaba con la monta del jinete profesional valenciano Fernando José García pues le tocaba su debut en el óvalo caraqueño y era preparada por Ramiro Caldeira.

Motivo de Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la nacida y criada en el Haras El Centauro es Claudicación miembro anterior derecho.