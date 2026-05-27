La Rinconada: El video de mayor peso en la jornada dominical dirá presente en el 5y6

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La expectativa crece ante la proximidad de una nueva reunión de carreras en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. El óvalo de Coche recibirá a la afición con un programa de trece competencias, donde destaca una Condicional Especial como plato fuerte de la tarde.

Los seguidores del turf ya preparan sus estrategias de apuesta para una jornada que promete adrenalina en cada tramo. Tras un análisis exhaustivo de los ejercicios previos y el historial de los inscritos, destaca un ejemplar cuya actuación anterior dejó una evidencia clara de superioridad, pese a los inconvenientes sufridos.

Poloroid: El "video" de la cuarta válida

La undécima carrera del programa, correspondiente a la cuarta válida del 5y6 nacional, se presenta bajo la modalidad de Condicional de Reclamo. En este compromiso, destinado a caballos de 5 y 6 años con un máximo de dos victorias, resalta el castaño Poloroid.

Este hijo de Champlain en Hakkasan, de cinco años de edad, saltará por el puesto de pista ocho. Su registro más reciente data del pasado 12 de abril en un trayecto de 1.400 metros. En aquella oportunidad, el ejemplar sufrió contratiempos severos desde el inicio:

Tropiezo inicial: Al darse la partida desde el puesto uno, el purasangre cargó hacia adentro, acción que lo relegó drásticamente al último lugar, a unos 15 cuerpos del puntero.

Recuperación notable: Pese a la desventaja, el conducido en esa ocasión por Winder Véliz ganó terreno por líneas internas.

Tráfico en la curva: Al giro del último codo, la acumulación de rivales le impidió un avance fluido. Su jinete esperó el espacio libre para rematar en los metros finales y logró arribar a solo cuatro cuerpos del ganador, Deep Attack.

El factor Jaime Lugo: 1.200 metros

Para este compromiso, la conducción de Poloroid pasa a las manos de Jaime “El General” Lugo. Si bien la prueba se disputará en un recorrido menor de 1.200 metros, el lote actual luce muy accesible para sus capacidades.

Por su estado físico y la calidad de su monta, Poloroid surge como el ejemplar lógico a vencer. Su capacidad de reacción ante la adversidad lo convierte en la base predilecta para las combinaciones de los apostadores en esta reunión dominical.