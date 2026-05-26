Nómina de lujo: La Condicional Especial de hijos de sementales venezolano en La Rinconada

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La jornada 23 de 2026 presenta un compromiso de jerarquía dentro del ciclo del 5y6 nacional. Se trata de una Prueba Condicional Especial para caballos nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales criollos y ganadores en el ámbito local. Esta carrera, que excluye a ejemplares con victorias en reclamos, representa un justo equilibrio entre la potencia y la genética de nuestra cría en una de las pruebas más atractivas del programa.

Un lote de jerarquía internacional: Reunión 23

Un selecto grupo de ocho ejemplares acudirá a la cita en el óvalo de Coche para medir fuerzas en un recorrido de alta exigencia. Esta nómina destaca por la presencia exclusiva de hijos de sementales venezolanos, factor que resalta el extraordinario avance y la calidad de la cría nacional. La paridad entre los aspirantes garantiza un espectáculo de primer nivel, donde el talento local asume el protagonismo absoluto para el deleite de los aficionados que siguen semana a semana el desarrollo del purasangre en nuestra tierra.

A continuación, el listado de las protagonistas que buscarán la gloria en la milla:

Gran Pepe (01): Contará con la conducción de Francisco Quevedo bajo el entrenamiento de Humberto Correia Jr.

First Time (02): El aprendiz Winder Véliz formará equipo con el preparador Juan Carlos García.

The Last Dance (03): Monta para Hemirxon Medina de la mano del entrenador Jorge Salvador.

Huracán Jesús (04): Uno de los atropelladores de la carrera con el jinete Luis Funez Jr. y el entrenamiento de José Luis Balzan.

Vinicius Jr. (05): Alfredo García Paduani y Riccardo D'Angelo.

Colossus (06): Yoelbis González en la monta y el entrenamiento de Rafael Cartolano.

Gran Alabam (07): El experimentado Jean Carlos Rodríguez sobre el lomo de otro presentado de Jorge Salvador.

El Relámpago (08): La velocidad del pupilo de Riccardo D'Angelo con la monta de Jaime Lugo.

Recompensa y horario estelar: La Rinconada

La importancia de esta carrera no reside solo en el prestigio deportivo, sino también en el atractivo económico que rodea al evento. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) pautó un premio adicional especial de 42.250 dólares a repartir, cifra que estimula la competitividad y eleva el estatus de la prueba.

Todo se encuentra listo para que el domingo 31 de mayo, a las 5:35 de la tarde, el juez dé la orden de partida a los ocho aspirantes de la duodécima carrera. La afición aguarda con entusiasmo este compromiso, el cual promete resultados históricos gracias al talento nacional en pista. El espectáculo está garantizado en una jornada que marca el reencuentro de la tradición hípica con sus protagonistas más queridos en el recinto de ganadores