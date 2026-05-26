Masttery y King Bulbs: El enfrentamiento estelar que divide pasiones en la reunión 13

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La reunión número 13 del año, en el hipódromo de Valencia será este sábado 30 de mayo, con una agenda de ocho competencias, que comenzarán a partir de la 1:30 de la tarde, y que tiene en la séptima carrera, quinta válida del 5y6 de la jornada sabatina, la realización de una nueva edición de la Copa “Tuki Montón” en recorrido de 1.200 metros.

Datos hípicos: Carreras favoritos Ejemplares

La selectiva que se llevará a cabo en esta ocasión rinde homenaje a un gran ejemplar del óvalo del Hinava, conocido por haber conquistado la sexta Triple Corona. A lo largo de su prolongada carrera, este magnífico caballo acumuló 41 actuaciones, traducidas en 13 triunfos, y se mantuvo activo hasta los nueve años, dejando una huella imborrable en el corazón de los aficionados a las carreras.

El factor velocidad: Masttery y la experiencia de Lugo

Por un lado, la figura de Masttery surge como el principal referente de la rapidez en la competencia. El ejemplar atraviesa un estado de forma excepcional tras su reciente victoria en el Clásico "Día del Trabajador", donde impuso sus condiciones con la monta de Maykor Ibarra. Para este compromiso estelar, la responsabilidad de sus riendas pasa a manos de Jaime "El General" Lugo, un cambio que aporta jerarquía y una conducción experta en el control de las energías.

El recorrido de 1.200 metros favorece notablemente su capacidad de despliegue temprano. Si Masttery logra establecer un ritmo cómodo en la punta sin el acoso de otros velocistas, sus probabilidades de éxito se incrementan. La estrategia del equipo se centrará en optimizar ese impulso inicial para neutralizar cualquier intento de avance desde el fondo del lote.

La amenaza del remate: King Bulbs y el vigor de Medina

En la acera opuesta aparece el experimentado castaño de nueve años King Bulbs, un verdadero guerrero de las pistas que defiende los intereses del entrenador Renny Verástegui. A pesar de su longevidad, este purasangre conserva una atropellada devastadora que se ha convertido en su marca de fábrica. Su triunfo más reciente, fechado el 9 de mayo de 2026, ratifica que aún posee la fuerza necesaria para castigar en el último tramo de la carrera.

La conducción de Hemirxon Medina añade un ingrediente de frescura y agresividad al desempeño de este rematador. El plan de carrera para King Bulbs depende directamente del desarrollo de los metros iniciales. De presentarse una lucha encarnizada por la vanguardia entre Masttery y el resto de los inscritos, el escenario quedará servido para que el pupilo de Verástegui aproveche el desgaste de los punteros y ejecute su potente avance en la recta final.

Nómina Hinava: Premio 1.200 metros

El resto de la nómina para este desafío estelar lo integran Forzesco (1), Sobrador (2), New Rocket (3), Skull Trooper (6) y Super Mathias (7). La competencia, que reparte un premio especial adicional de $14.400, cuenta con un atractivo histórico relevante: el ejemplar Super Mathias regresa con la misión de defender su título, tras su contundente victoria en la edición del año pasado.